Хто хоче зіпсувати візит Варфоломея до України

Бойові "миряни" РПЦвУ мають намір зіпсувати візит Варфоломія до України. Багато хто помітив те, як після "святкування" Хрещення Київської Русі-України агенти РПЦ в Україні притихли, звівши до мінімуму гучні заяви й різного роду популістські акції. Але, було очевидно, що це лише пауза, а не капітуляція. Далі читайте російською.

Пауза для того, чтобы оценить результаты действия всех структурных подразделений до и после "празднования" Дня крещения Киевской Руси-Украины, оценить эффективность тех или иных акций, и продумать план действий на День Независимости Украины.

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Вызвано это было тем, что, по сути, несмотря на отчаянные попытки всех информационных ресурсов пророссийского толка в Украине и непосредственно подконтрольных РПЦвУ и ОПЗЖ, убедить своих зрителей и читателей в том, что прошлая акция была успешной – это не так.

Это не так, потому, что РПЦвУ не удалось выполнить программу максимум своих московских кураторов – сорвать визит Вселенского патриарха Варфоломея в Украину. Это не так, потому, что устроенный в Киеве сход верующих РПЦвУ в действительности количественно оказался не рекордным, а по фактическим числам, а не надуманным, даже меньше чем в прошлые года. Это не так, потому, что прихожане продолжают отворачиваться от РПЦвУ и обратить этот процесс филиалу РПЦ в Украине с каждым годом все сложнее и сложнее.

Именно по этой причине была выбрана несколько иная тактика действия РПЦвУ, а именно, если не удалось сорвать визит Вселенского патриарха в Украину, так его надо испортить и всецело дискредитировать.

Именно с этой целью, специально для разного рода провокаций созданное ГО "Миряне", которое я иначе как "боевыми мирянами РПЦвУ" и назвать не могу, сообщила со всех доступных данной организации информационных площадок (читай, площадки РПЦвУ и ОПЗЖ) о том, что они направили письмо Вселенскому патриарху с требованием о встрече, сразу после его прибытия. Подчеркиваю – письмо с ТРЕБОВАНИЕМ.

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Согласитесь, уже звучит от общественной организации, не имеющей никакого официального статуса в церковном мире, такое обращение к Вселенскому патриарху, как минимум недопустимым. И только начиная с такого обращения уже можно предугадать ответ. Но, дальше – больше.

Руководство "Мирян" призывает всех своих адептов прийти 21 августа в 9:00 к зданию Верховной Рады, где должна будет состояться встреча Вселенского патриарха со спикером ВР, для того, чтобы показать тому, кого две недели назад РПЦВУ на своих плакатах проклинали и прогоняли из Украины, что они – это огромная "каноническая" Церковь, которую "притесняет" ПЦУ и нынешняя киевская власть.

Собственно, задумка и, какие цели преследует данное ОПГ “Миряне”, более чем очевидны.

То, что данная организация может собирать многолюдные митинги, она уже доказала не единожды. И то, что 21 августа у стен ВР соберётся внушительная людская масса – это неоспоримо. Вопрос в другом – как далеко эта масса зайдёт и как далеко зайдут в РПЦвУ по отношению к своим прихожанам?

Первый – это штурм Верховной Рады толпой

Ведь когда Вселенский патриарх прибудет в Верховну Раду, он явно не захочет встречаться с теми, кто не имеет никакого официального статуса, вне расписанного по минутам графика и более того, теми кто, очевидно, являются провокаторами. Но тогда может быть запущен совершенно непредсказуемый сценарий.

​Пускай даже не натуральный, инсценированный. Но сама толкотня, крики, вопли, возможно зажжённые дымовые шашки и столкновения с правоохранителями, это не лучшее сопровождение визита Варфоломея в ВР и оно будет распространено максимально, не только среди ресурсов ОПЗЖ и РПЦвУ, но и среди вполне-таки адекватных украинских СМИ, гонящихся за скандальной темой и картинкой делающей каналу рейтинг. Увы, но порою даже патриотические СМИ ведут себя крайне непатриотично, в погоне за рейтингом.

Второй сценарий – куда более опасный

Ведь РПЦвУ может реализовать именно в этот день и именно рядом с ВР нападение на "Мирян". Например, бросок в толпу из проносящегося мимо автомобиля взрывпакета с болтами или нечто вроде того. В любом случае картинка будет тоже именно такая, которой с легкостью испортят впечатление от визита Вселенского патриарха.

В действительности говорить о том, как из сценариев будет задействован, а возможно есть у РПЦвУ про запас и третий и четвертый, сложно. Но, очевидно, что Россия, проигрывающая по всем фронтам свою гибридную войну, в том числе и информационную, будет в двадцатых числах августа испытывать непередаваемую боль.

Боль от того, что Украина будет праздновать 30-ю годовщину своей Независимости. Боль от того, что в Украине, на "Крымской платформе" соберутся представители десятков стран мира и будут обсуждать пути по деоккупации украинского Крыма от российских захватчиков. Боль от того, что Украина, на фоне празднования своей государственной независимости, как символ, будет принимать высочайшего гостя, подарившего нашей стране церковную независимость.

И в приступе такого дичайшего отчаяния, московские кураторы могут пойти на всё и отдать своим марионеткам в Украине приказ, настолько же бесчеловечный, как и весь кремлевский режим, ныне правящий в России. А то, что в РПЦвУ не жалеют и не щадят своих прихожан, было на протяжении последних лет ярко продемонстрировано не единожды!