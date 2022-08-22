Хто може отримати грошову допомогу від міжнародних організацій: повний перелік

Грошову допомогу малозахищеним верствам населення України виплачує не лише держава, а й різноманітні міжнародні організації. Втім, потрібно знати, куди й за чим можна звертатися.

Про те, хто ж має змогу отримати допомогу від міжнародних організацій – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів координатор Київського регіону спільного проєкту підтримки соціального захисту населення від Управління Верховного Комісара ООН з питань біженців та Благодійного фонду "Stabilization Support Services", помічник-консультант народного депутата України, голова Секретаріату Громадської ради при Міністерстві цифрової трансформації України Олександр Явтушенко.

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Допомога для сімей з дітьми

Перш за все, це сім'ї з дітьми. Так, від Представництва дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) допомогу можуть отримати:

багатодітні родини, які мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла 2 років;

які мають 2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитину з інвалідністю

Це стосується всієї території України, без прив'язки до статусу ВПО, а виплачують по 2220 гривень на кожного члена сім'ї до (не більше 5 осіб) максимально 33 300 гривень. Виплати проводяться за три місяці одним платежем.

Загалом, ЮНІСЕФ допоможе до 265 000 родинам у межах програми грошової допомоги. Втім, подати заявку на отримання підтримки тимчасово не можна. Наразі відомо, що будуть опрацьовані заявки, подані до 23:00 14 серпня.

ВПО виплачують по 2200 гривень на місяць / Unsplash

Допомога для ВПО

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН):

Пріоритет – ВПО з-поміж осіб, які одержують пенсію до 3 000 гривень.

Це також стосується всієї території Україні, а виплачують по 2220 гривень на кожного члена сім'ї. Виплати щомісяця – протягом трьох місяців. Виплати здійснюються через відділення Укрпошти.

Для подання заявки на отримання грошової допомоги від УВКБ ООН необхідно звернутися до найближчого пункту реєстрації. Перелік таких відділень із графіком роботи публікується щоденно в Telegram-каналі "Виплати ВПО від УВКБ ООН",

– зауважив Явтушенко.

Також ВПО можуть отримати виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) за черговістю дати включення до бази даних. Тут також передбачено по 2220 гривень на кожного члена домогосподарства, але не більш як для трьох осіб.

Зареєструватися можна на платформі "єДопомога".

Також ВПО можуть отримати допомогу від Місії Міжнародної Федерації Товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC). Виплачують по 2500 гривень на отримувача.

Зокрема:

внутрішньо переміщені особи, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях;

особи, які проживають/перебувають на територіях, що знаходяться в зоні активних бойових дій України;

найнезахищеніші верстви населення, які мають такі соціальні статуси: особа з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати або батько, багатодітна сім'я, одержувач допомоги малозабезпеченим сім’ям, зокрема з-поміж внутрішньо переміщених осіб.

Українці можуть оформити допомогу онлайн / Unsplash

Від Норвезької ради у справах біженців допомогу можуть отримати:

внутрішньо переміщені особи, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях;

особи, які проживають/перебувають на територіях, що перебувають в зоні активних бойових дій України

Допомога для малозабезпечених сімей

Наразі реєстрація проходить лише за допомогою чат-боту у WhatsApp. Для реєстрації необхідно завантажити месенджер WhatsApp на свій смартфон, додати до ваших контактів номер 0 800 609 844 та відправити на нього повідомлення з текстом NRC.

Цю допомогу виплачує Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України (МЧКХ та ТЧХУ).

Отримати її можуть:

одинокі матері, які отримують допомогу на дітей

отримувачі допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу

отримувачі державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю

багатодітні сім’ї, які отримують допомогу дітям

непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату;

отримувачі допомоги, які доглядають за хворою дитиною

Вся територія України. 2500 гривень на кожного отримувача, строком на місяць (із можливістю подальшого збільшення тривалості надання допомоги). Особа не повинна звертатися з окремими заявами – виплати нараховуватимуться разом з державною допомогою. Пріоритет надається людям, переміщеним із громад, які постраждали від бойових дій,

– пояснив експерт.

Кошти отримуються на банківську картку, що зареєстрована в Мінсоцполітики через платіжну систему PrivatMoney. Якщо немає зареєстрованої банківської картки, допомогу можна отримати у відділенні ПриватБанку чи за телефоном 3700 – на картку ПриватБанку.

Допомога для осіб з інвалідністю

Від Міжнародної організації з міграції (МОМ):

одинокі матері/батьки, які отримують допомогу на дітей

отримувачі допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

особи з інвалідністю;

сім’ї з двома і більше дітьми;

пенсіонери віком понад 65 років

Вся територія України, 2220 гривень на кожного члена сім'ї, щомісяця, протягом трьох місяців. Особа не повинна звертатися з окремими заявами – виплати нараховуватимуться разом з державною допомогою. Пріоритет надається людям, переміщеним із громад, які постраждали від бойових дій.