Хто може змінити Путіна: журналіст-розслідувач назвав трьох головних кандидатів

Журналіст-розслідувач Андрій Захаров назвав трьох російських чиновників, які можуть стати наступниками Владіміра Путіна. Водночас він відзначає, що російський диктатор планує ще довго утримувати владу в своїх руках.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста-розслідувача Андрія Захарова в інтерв'ю Radio NV.

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Хто може замінити Путіна

Захаров назвав трьох російських посадовців, які, на його думку, можуть бути потенційними наступниками Владіміра Путіна.

Прем'єр Михайло Мішустін, друга людина в країні формально, це Маленков, Берія – це Патрушев, і нинішній Хрущов, я думаю, це перший заступник адміністрації президента Сергій Владиленович Кирієнко. Кирієнко, по-перше, відповідає за кадри, як Хрущов відповідав за кадри в партії, а взагалі Кирієнко дуже амбітний. Не знаю, стежите ви чи ні, але він постійно їздить окупованими територіями, ходить у камуфляжі, мало не з автоматом ходив, що абсолютно не за його статусом,

– розповів Захаров.

Журналіст зазначив, що Путін, ймовірно, має намір залишатися при владі ще довго, і назвав трьох представників молодшого покоління російських високопосадовців, які можуть стати наступниками російського диктатора: Дмитра Патрушева, сина Миколи Патрушева, Володимира Кирієнка, сина Сергія Кирієнка, та Бориса Ковальчука, сина Юрія Ковальчука.

Він також зауважив, що Дмитро Патрушев, який є віцепрем'єром та міністром сільського господарства, не мав значних провалів на посаді, Володимир Кирієнко раніше працював у Ростелекомі, а зараз очолює ВКонтакте, що має намір замінити YouTube після його блокування, а Борис Ковальчук зараз очолює Рахункову палату.

Захаров зауважив, що наступники "ростуть у дворянських сім'ях" і лише час покаже, хто закричить "Хрустальов, машину!".