В Україні оновили перелік громад для виплати допомоги переселенцям

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оновило перелік громад, що розташовані у районах бойових дій, на тимчасово зайнятих росіянами територіях та в оточенні окупаційних військ. На підставі цього списку держава виплачує допомогу ВПО.

Так, станом на 17 серпня 2022 року, до переліку загалом входять 9 областей. Усього виплати можуть отримувати внутрішньо переміщені особи з 323 місцевих територіальних громад.

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Оновлений перелік

Актуальний список визначає територіями, розташованими у районах проведення воєнних (бойових) дій, які перебувають у тимчасовій окупації або оточенні (блокуванні):

Донецька область – 66 громад у 8 районах;

Харківська область – 56 громад у 7 районах;

Дніпропетровська область – 9 громад у 3 районах;

Луганська область – 37 громад у 8 районах;

Запорізька область – 54 громади у 5 районах;

Херсонська область – 49 громад у 5 районах;

Миколаївська область – 26 громад у 3 районах;

Сумська область – 21 громада у 4 районах;

Чернігівська область – 5 громад у 3 районах.

Зазначається, що усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави. З конкретними назвами перелічених адміністративних одиниць можна ознайомитися за посиланням.

Як формується список

У Міністерстві з реінтеграції ТОТ інформують, що цей перелік формується за погодженням Міністерства оборони, на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Відомство радить звернутися до своєї військової адміністрації, особисто або через гарячу лінію, якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня у списку, з метою уточнення інформації.

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