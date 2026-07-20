Іспанія здобула перемогу над великим іменем та зухвалим характером

Унікальність події підкреслював ряд факторів, серед яких чи не найголовніший, – уперше в історії фіналу ЧС зійшлися команди-чемпіони своїх континентів, що дозволило глядачам побачити так звану "Фіналіссіму". Ліонель Скалоні у 2024 році привів Аргентину до другого поспіль трофею Кубка Америки, тоді як підопічні Луїса де ла Фуенте вперше з 2012 року виграли чемпіонат Європи. Ці знакові перемоги дозволили обом командам розміститися на вершині рейтингу ФІФА. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Довкола фіналу були й інші цікаві історії, серед яких найпомітнішою можемо назвати зустріч Ліонеля Мессі та Ламіна Ямаля. Вперше їх шляхи перетнулися у 2007 році, коли Мессі тільки розпочинав свій зірковий шлях, а Ямаль щойно народився. Чимало ЗМІ згадували відому світлину, на якій аргентинець купав іспанського малюка.



Відоме фото Мессі та Ямаля у 2007 році / Фото ESPN

Зрештою, США вдалося організувати справжнє американське шоу, яке ще довго будуть згадувати в соцмережах і ЗМІ. Свідками події стали господар Білого дому Дональд Трамп, глава ФІФА Джанні Інфантіно, королівська сім'я Іспанії та ще чимало зірок зі світу спорту й шоубізу.

Однак усі шанси зруйнувати футбольне свято мала Аргентина – команда, яка вийшла на поле не захищати титул чемпіонів світу, а битися, провокувати та соромитися на весь світ.

Після півфінальної гри Англія – Аргентина хіба наївний очікував від "альбіселесте" футболу у звичному розумінні. "Три Леви" не знайшли в собі сил протистояти грубим, але в моменті швидким і технічним аргентинцям, тоді як Іспанія виявилося повною протилежністю. "Червона фурія" у півфіналі несподівано та водночас безапеляційно придушила фаворита турніру Францію. Те саме, але з вантажем відповідальності, піренейці намагалися повторити у фіналі.

Де ла Фуенте декласував свого візаві – і це підтверджує факт, що перший удар аргентинців по воротах суперника під час вирішальної гри відбувся на 116-й хвилині, а поцілити в площину відповідальності Унаї Сімона їм узагалі не вдалося. Тож футболісти Аргентини спромоглися відповісти на високий клас Іспанії тільки ницими вчинками.

Головний суддя Славко Вінчич провів чудову роботу, хоч мав чимало приводів для того, аби серйозніше покарати зухвалих південноамериканців. Один з таких епізодів стався на 82-й хвилині, коли Енцо Фернандес отримав жовту картку за неспортивну поведінку. У цьому ж моменті аргентинець відразу "напрацював" на другий гірчичник, адже показово почав плескати, що в більшості випадків виливається у вилучення. Утім арбітр, ймовірно, змилувався й не став ухвалювати суперечливе рішення, за яке його б однозначно розкритикували. У компенсований час Енцо все ж "догрався" – жорстко збив Пау Кубарсі та покинув поле. Сам цього не знаючи, Фернандес остаточно прирік свою команду.



Епізод матчу, коли Фернандес не отримав другу жовтку картку / Скриншот з трансляції фіналу ЧС-2026

Очевидно, "альбіселесте" намагалися перебити свого значно вищого за класом суперника, а тому постійно діяли на межі. Фол Енцо був безглуздим у всіх сенсах, адже стався за 2 хвилини до кінця основного часу матчу. Ба більше, у центрі поля. Півзахисника може виправдати хіба те, що він намагався бути першим на м'ячі та втекти віч-на-віч із Сімоном. Проте аргентинець переоцінив свою швидкість і в моменті, коли виявився другим на м'ячі, вкрай жорстко порушив правила. Водночас кульбіт Кубарсі, навіть якщо він домальований, підкреслив гостроту моменту.

Грати в меншості проти такої Іспанії, та ще й у компенсований час – футбольне самогубство. Тож Аргентина почала шукати моменти, аби змусити рефері вирівняти склади. І тут оповідь підходить до ще одного епізоду, який навряд чи сподобається прихильникам Ліонеля Мессі, який справді провів видатний ЧС – його 8 голів живили мрію "альбіселесте" на другий поспіль Кубок світу.

У центрі обговорень опинилася спроба аргентинської зірки скористатися новим правилом ФІФА на свою користь. Коли лівий оборонець іспанців Марк Кукурелья підійшов до Мессі й на якусь долю секунди прикрив рот рукою, Лео підло просигналізував про це рефері. У подібних випадках суддя має право вилучити гравця, за що на турнірі раніше поплатилися Альмірон з Парагваю та Інкап'є з Еквадору, але у фінальній грі Вінчич не купився на слабку провокацію. Зрештою, навіть гіркі сльози Лео після гри не змили осад цього вчинку, за що футболіст отримав чимало критики.



Ліонель Мессі намагається добитися вилучення для Кукурельї / Скриншот з трансляції фіналу ЧС-2026

Увесь матч Аргентина відмовлялася відступати, тоді як Іспанія намагалася дотиснути суперника. На 106-й хвилині точний удар Феррана Торреса приніс "Червоній фурії" перемогу, що, здавалося, стане кульмінацією гри. Однак збірна Аргентина зробила все, аби після фіналу говорили саме про неї.

Відразу ж після фінального свистка Науель Моліна вдарив хавбека іспанців Родрі, коли той вибіг на футбольне поле святкувати тріумф. Цей вчинок спровокував ряд інших конфліктів, зокрема з півзахисником Манчестер Сіті зачепився у словесному конфлікті Ніколас Отаменді, а Леандро Паредес хапав за шию Еріка Гарсію та відверто бився з Гаві. І все це – перед Трампом, главою ФІФА та монаршими особами.

Штовханина після фінального свистка у матчі Іспанія – Аргентина: дивіться відео

Спортивної дисциплінованості не дочекалися від "альбіселесте" навіть під час вручення Кубка світу. Південноамериканці розвернулися спинами до стенда, на якому Іспанія тріумфально підіймала головний футбольний трофей.

Уранці понеділка на шпальтах провідних ЗМІ вийшли заголовки "Футбол переміг". Це була перемога стилю, колективу та інтелекту – над великим іменем та зухвалим характером.