Хто повернувся під час обміну полоненими 24 квітня

24 квітня у російського полону повернулися 193 захисники України. Це було продовження Великоднього обміну.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, кого саме повернули додому.

Особливість нинішнього обміну полягає в тому, що вдалося повернути з полону хлопців 2000-х років народження, а також захисників із пораненнями.

Більшість звільнених незаконно утримувалися на території Чечні.

Проти частини з них були сфабриковані кримінальні справи, що є порушенням Женевських конвенцій.

Серед визволених військовослужбовців є представники ЗСУ, зокрема значна кількість десантників. Також додому повернулися бійці Військово-морських сил, ТрО, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів.