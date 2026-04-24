Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Хто повернувся під час обміну полоненими 24 квітня
24 квітня, 16:18
1

Хто повернувся під час обміну полоненими 24 квітня

Софія Рожик

24 квітня у російського полону повернулися 193 захисники України. Це було продовження Великоднього обміну.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, кого саме повернули додому.

Особливість нинішнього обміну полягає в тому, що вдалося повернути з полону хлопців 2000-х років народження, а також захисників із пораненнями. 

Більшість звільнених незаконно утримувалися на території Чечні. 

Проти частини з них були сфабриковані кримінальні справи, що є порушенням Женевських конвенцій.

Серед визволених військовослужбовців є представники ЗСУ, зокрема значна кількість десантників. Також додому повернулися бійці Військово-морських сил, ТрО, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. 

Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів.

 

