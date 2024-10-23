"Офіс президента вже визначився": ЗМІ назвали ім'я того, хто може обійняти посаду генпрокурора

Після скандалів з МСЕК і прокурорами генпрокурор Андрій Костін подав у відставку, заявивши, що підтримує позицію Володимира Зеленського щодо політичної відповідальності.

В Офісі президента вже визначились, хто буде новим генеральним прокурором замість нього. Про це пише Radio NV із посиланням на джерела.

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Руслан Кравченко може очолити Офіс генпрокурора

Як розповіли джерела в Офісі генпрокурора та в українському парламенті, наступником Андрія Костіна на посаді генпрокурора буде Руслан Кравченко. Станом на сьогодні він є головою Київської державної адміністрації.

Він є компромісною фігурою, яку можна провести через парламент,

– розповів один зі співрозмовників.

За даними іншого джерела, кандидатуру Кравченка розглядали вже давно, скільки, на думку співрозмовника, кандидатуру голови Одеської ОВА Олега Кіпера не схвалили б у парламенті. Водночас є непідтверджена інформація щодо призначення Кравченка заступником Татарва.

За попередньою інформацією від джерел, в Офісі президента на посаду генпрокурора також розглядали голову Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, який зараз є обвинуваченим у незаконному збагаченні.

Нагадаємо, Костін подав у відставку на тлі скандалів з МСЕК і прокурорами з інвалідністю. Раніше він взяв участь у засіданні РНБО під головуванням президента Зеленського щодо "аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів".