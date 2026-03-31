Як Міндіч без жодної посади отримав шалений вплив: пояснення НАБУ

У НАБУ запевнили, що мають достатньо доказів із бухгалтерії справи "Мідас", аби встановити кінцевих бенефіціарів масштабної корупційної схеми. Водночас детективи запевнили, що усі винні будуть притягнуті до відповідальності.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю каналу "Є ПИТАННЯ" повідомив головний детектив у справі "Мідас" Олександр Абакумов.

Хто "стоїть" за Тимуром Міндічем?

НАБУ припускають, хто може "стояти" за Тимуром Міндічем та хто надав йому такий великий вплив, однак Абакумов наголосив, що суспільний інтерес – це одне, а доведені факти – інше. Детектив підкреслив, що навіть без показів самого фігуранта його колеги мають достатньо доказів для становлення цієї схеми.

Зокрема НАБУ вилучило бухгалтерські документи у справі "Мідас", які свідчать про рух коштів, їх накопичення та використання. Детективи переконані, що цих матеріалів достатньо, аби встановити обсяги та напрямки витрат й осіб, які стоять за цією схемою. Абакумов наголосив, що у антикорупційному бюро "достатньо інструментів, аби вийти на кінцевих бенефіціарів".

Водночас на питання про можливі "політичні потрясіння" після викриття Абакумов відповів стримано.

Яку б посаду людина не займала, якщо щодо неї є докази, які свідчать про її винуватість в тому чи іншому кримінальному проваджені, ви можете бути впевнені, що я вживатиму всіх заходів для того, щоб вона була притягнута до відповідальності,

– наголосив детектив.

