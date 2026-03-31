Як Міндіч без жодної посади отримав шалений вплив: пояснення НАБУ
- НАБУ має достатньо доказів від бухгалтерії справи "Мідас", щоб встановити кінцевих бенефіціарів корупційної схеми.
- Детективи впевнені, що зможуть притягнути до відповідальності всіх винних, навіть без свідчень фігуранта Тимура Міндіча.
У НАБУ запевнили, що мають достатньо доказів із бухгалтерії справи "Мідас", аби встановити кінцевих бенефіціарів масштабної корупційної схеми. Водночас детективи запевнили, що усі винні будуть притягнуті до відповідальності.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю каналу "Є ПИТАННЯ" повідомив головний детектив у справі "Мідас" Олександр Абакумов.
Хто "стоїть" за Тимуром Міндічем?
НАБУ припускають, хто може "стояти" за Тимуром Міндічем та хто надав йому такий великий вплив, однак Абакумов наголосив, що суспільний інтерес – це одне, а доведені факти – інше. Детектив підкреслив, що навіть без показів самого фігуранта його колеги мають достатньо доказів для становлення цієї схеми.
Зокрема НАБУ вилучило бухгалтерські документи у справі "Мідас", які свідчать про рух коштів, їх накопичення та використання. Детективи переконані, що цих матеріалів достатньо, аби встановити обсяги та напрямки витрат й осіб, які стоять за цією схемою. Абакумов наголосив, що у антикорупційному бюро "достатньо інструментів, аби вийти на кінцевих бенефіціарів".
Водночас на питання про можливі "політичні потрясіння" після викриття Абакумов відповів стримано.
Яку б посаду людина не займала, якщо щодо неї є докази, які свідчать про її винуватість в тому чи іншому кримінальному проваджені, ви можете бути впевнені, що я вживатиму всіх заходів для того, щоб вона була притягнута до відповідальності,
– наголосив детектив.
НАБУ ініціювали екстрадицію Тимура Міндіча: що відомо?
Два тижні тому детективи НАБУ передали Офісу Генерального прокурора документи щодо екстрадиції Тимура Міндіча. Наразі він перебуває в Ізраїлі, у Тель-Авіві.
Водночас увесь цей час ОГП не підписує відповідні клопотання – у НАБУ припускають, що це можу бути пов'язано із низкою процедур щодо перевірки та обґрунтованості рішення самого генерального прокурора.
Відомо, що детективи підготували та переклали на іврит значний обсяг матеріалів щодо справи "Мідас", включно із доказами, що підтверджують обґрунтованість підозри Міндічу та, імовірно, Цукерману.