Що відомо про операторку Галину Гатчінс, яку випадково застрелив актор Алек Болдвін

У США на знімальному майданчику відомий актор Алек Болдвін випадково поцілив у операторку Галину Гатчінс. Жінку шпиталізували, однак вона померла у лікарні.

Галина Гатчінс народилася в Україні і здобула тут першу освіту. Згодом виїхала у США, де почала будувати стрімку кар'єру в кінематографі.

Подія дня Актор Алек Болдвін під час зйомок застрелив операторку з України

Біографія Галини Гатчінс

Джерело: сайт Галини Гатчінс

Про основні біографічні дані загиблої операторки відомо з її ж особистого сайту. У своєму біо вона розповіла, що народилася в Україні, але виросла на радянській військовій базі за Полярним колом. Там, як зазначено, "росла в оточенні оленів і атомних підводних човнів".



Галина Гатчінс народилася в Україні / Фото з її інстаграму

Згодом повернулася до Києва. Там здобула вищу освіту в галузі міжнародної журналістики Київського національного університету. Працювала журналістом-розслідувачем у британських документальних виробництвах у Європі, потім мігрувала до США.



На знімальних майданчиках Гатчінс починала з асистентських посад / Фото з її інстаграму

У 2015 році Галина закінчила Американський інститут кіно (AFI), вступила у профспілку операторів Лос-Анджелеса. Як розповідає The Hollywood reporter, Галина Гатчінс спершу працювала асистентом на кіновиробництві. Також знімала короткометражні фільми.

Після переїзду Галина часто писала в своєму інстаграмі пости про Україну. Так, у 2018 році вона запостила фото Києва і написала, що сумує за ним.



Пост Галині із муралом з Києва / Скриншот

Галину називали однією з висхідних зірок американського кінематографа у 2019 році. Її обрали кінематографістом у лабораторії Fox DP Lab 21st Century у 2018 році.

Гатчінс була директоркою зйомок у бойовику 2020 року "Макс Фіст" (англ. Archenemy), режисером якого був Адам Іджіпт Мортімер.

Серед фільмів, які вона знімала – "Постріл наосліп" і "Дарлін'". З компанією "Мортімер" вона зняла фільм-містерію "Інші супергерої".

У Галини Гатчінс залишився неповнолітній син

Міжнародна гільдія кінематографістів заявила, що смерть Гатчінс – це жахлива втрата для кінематографа. Там обіцяють розібратися, як так сталося, що бутафорський пістолет вистрілив по-справжньому.