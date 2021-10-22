Що відомо про операторку Галину Гатчінс, яку випадково застрелив актор Алек Болдвін
Джерело:24 канал
У США на знімальному майданчику відомий актор Алек Болдвін випадково поцілив у операторку Галину Гатчінс. Жінку шпиталізували, однак вона померла у лікарні.
Галина Гатчінс народилася в Україні і здобула тут першу освіту. Згодом виїхала у США, де почала будувати стрімку кар'єру в кінематографі.
Подія дня Актор Алек Болдвін під час зйомок застрелив операторку з України
Біографія Галини Гатчінс
Джерело: сайт Галини Гатчінс
Про основні біографічні дані загиблої операторки відомо з її ж особистого сайту. У своєму біо вона розповіла, що народилася в Україні, але виросла на радянській військовій базі за Полярним колом. Там, як зазначено, "росла в оточенні оленів і атомних підводних човнів".
Галина Гатчінс народилася в Україні / Фото з її інстаграму
Згодом повернулася до Києва. Там здобула вищу освіту в галузі міжнародної журналістики Київського національного університету. Працювала журналістом-розслідувачем у британських документальних виробництвах у Європі, потім мігрувала до США.
На знімальних майданчиках Гатчінс починала з асистентських посад / Фото з її інстаграму
У 2015 році Галина закінчила Американський інститут кіно (AFI), вступила у профспілку операторів Лос-Анджелеса. Як розповідає The Hollywood reporter, Галина Гатчінс спершу працювала асистентом на кіновиробництві. Також знімала короткометражні фільми.
Після переїзду Галина часто писала в своєму інстаграмі пости про Україну. Так, у 2018 році вона запостила фото Києва і написала, що сумує за ним.
Пост Галині із муралом з Києва / Скриншот
Галину називали однією з висхідних зірок американського кінематографа у 2019 році. Її обрали кінематографістом у лабораторії Fox DP Lab 21st Century у 2018 році.
Гатчінс була директоркою зйомок у бойовику 2020 року "Макс Фіст" (англ. Archenemy), режисером якого був Адам Іджіпт Мортімер.
Серед фільмів, які вона знімала – "Постріл наосліп" і "Дарлін'". З компанією "Мортімер" вона зняла фільм-містерію "Інші супергерої".
У Галини Гатчінс залишився неповнолітній син
Міжнародна гільдія кінематографістів заявила, що смерть Гатчінс – це жахлива втрата для кінематографа. Там обіцяють розібратися, як так сталося, що бутафорський пістолет вистрілив по-справжньому.
Наразі деталі неясні, але ми працюємо, щоб дізнатися більше, і підтримуємо повне розслідування цієї трагічної події,
– заявили президент гільдії Джон Ліндлі та виконавчий директор Ребекка Рейн.
Галина була одружена з Метью Гатчінсом. У неї залишився син Андрос. Жінці було 42 роки.
Галина і її син Андрос / Фото з фейсбуку загиблої
Коротко про трагічний випадок на зйомках
- Американський актор, комік і письменник Алек Болдвін випадково застрелив 42-річну жінку під час зйомок фільму "Іржа" в Нью-Мексико.
- Пострілом зачепило і режисера стрічки Джоела Соуза. Він у тяжкому стані в лікарні.
- Загиблу Галину Гатчінс вертольотом доставили у лікарню, однак невдовзі вона померла.
- Зйомки фільму зупинили. Поліція проводить розслідування.