Недавня соціологія подарувала громадянам, які не переварюють Володимира Зеленського, відразу дві новини: хорошу і погану.

Хорошая новость заключается в том, что украинцы явно разлюбили шоумена на Банковой. Ему не доверяют больше половины опрошенных, и уровень неодобрения президентской политики впервые оказался выше, чем уровень ее поддержки. Противники Зе могут открывать шампанское и праздновать окончание медового месяца между гарантом и народом.

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Новая реальность для Зеленского

А плохая новость для противников Зе состоит в том, этот психологический перелом почти не изменил электоральные расклады. Действующий президент по-прежнему обходит ближайших конкурентов с большим отрывом. Вопреки патриотическим и пророссийским надеждам, разочарование в Зеленском лишь незначительно усиливает Петра Порошенко и Юрия Бойко.

Состоись внеочередные президентские выборы в ближайшее время – и Владимир Александрович снова бы их выиграл. Но уже не за счет всенародного энтузиазма, а благодари исключительной непопулярности нынешних оппозиционеров.

Если раньше Зеленский оставался для большинства украинцев хорошим парнем, то теперь он только лучший из худших.

В массовом сознании гарант уже не воплощает добро, а перемещается в нишу меньшего зла. И главным аргументом в его пользу становится риторический вопрос: "Кто, если не Зе?"

Избирательная тактика 2019-го

По иронии судьбы, эта политическая ниша очень хорошо знакома предшественнику Владимира Александровича. Разочаровав страну, Петр Алексеевич тоже стал для украинцев меньшим злом – и пытался сохранить за собой данное реноме. Предполагалось, что на второй срок можно будет переизбраться под лозунгом "Кто, если не Порох?" А чтобы этот вопрос оставался риторическим, правящая команда старалась торпедировать любые альтернативные варианты на корню.

Садовый был дискредитирован мусорной блокадой. Саакашвили – лишен гражданства и выдворен из страны. Гриценко – утоплен в черном пиаре. Но пока на Банковой пытались нейтрализовать Тимошенко, с фланга неожиданно ударил популярный актер-комик. Впрочем, к тому времени стало очевидно, что избранная тактика зашла в тупик. Что меньшим злом ПАП остался лишь для небольшой прослойки общества, а большинство решительно отвергает надоевшего гаранта…

Интрига в том, выберут ли у Зеленского тот же тернистый путь, и будет ли он пройден до конца. Очевидно, что на Банковой задумываются о переизбрании действующего главы государства – вопреки его первоначальным заявлениям об одном сроке. Оно и понятно: выгодополучателями Зе-президентства уже стали многие люди, и с уходом Владимира Александровича они рискуют многое потерять.

Однако разочарование в Зеленском неумолимо нарастает. И со временем у президентских пропагандистов не останется другого выхода, кроме как упирать на безальтернативность нынешнего украинского лидера. Причем эту безальтернативность придется поддерживать искусственно – по рецептам предшественников.

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Владимир Зеленский любит противопоставлять собственную политическую неопытность профессиональному интриганству Петра Порошенко. Но борьба с потенциальными альтернативами требует именно того опыта, которым в достатке обладал пятый президент, – и которого Петру Алексеевичу все равно не хватило для победы. А потому, попытавшись разыграть карту "меньшего зла" , Зе-команда вряд ли добьется такого же результата, как команда Порошенко. Скорее всего, результат окажется еще хуже.