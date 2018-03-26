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Хто міг довести льотчика Владислава Волошина до самогубства

Право на правду 544 Читать новость на русском

Нещодавно покінчив життя самогубством Владислав Волошин – відомий бойовий льотчик, герой війни на Донбасі. Його історія тепер відома майже всім.

В 2014 році штурмовик Волошина збили чи то росіяни, чи то сепаратисти. Він катапультувався на ворожій території. З травмованою рукою дістався своїх позицій. Згодом, демобілізувався. Повернувся до Миколаєва.

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Минулого року був призначений керівником Миколаївського аеропорту. А два місяці тому – миколаївський журналіст Андрій Лохматов зробив резонансне розслідування.

Про те, як оточення глави Миколаївської ОДА Олексія Савченка організувало тендерну оборудку на ремонті аеропорту. Причому, Андрію вдалося отримати і опублікувати важливий аудіозапис.

На ньому чути, як Волошина, як керівника аеропорту, оточення губернатора Савченка відверто нахиляє погодити фіктивні результати тендеру на ремонт будівлі аеропорту. Зокрема в цьому процесі відзначалися депутат обласної ради від Блоку Порошенка Федір Барна та заступник глави обладміністрації Валентин Гайдаржи

І це ще не все. Після того, як стало відомо про самогубство керівника аеропорту, журналіст Андрій Лохматов опублікував листування Волошина за кілька тижнів до смерті.

Виявляється, в цих повідомленнях колишній льотчик скаржився колезі на тиск з боку керівника області Савченка і розумів, що міг бути втягнутий в корупцію, затвердивши тендерну оборудку, як того вимагали в обладміністрації. Через це, тоді написав Волошин: "його вже тиждень відвідують суїцидальні думки". Отож, питання: чи підштовхнуло його усвідомлення участі в злочині до того, щоб піти з життя? Це могло б видатися недостатньою причиною для самогубства. Особливо з урахуванням того, що майже ніхто, як ви знаєте сьогодні в Україні за корупцію не сидить.

Але за твердженням підлеглих Волошина, для нього, як колишнього офіцера, честь була вище за життя. Тому, тиск з боку керівництва обладміністрації зараз видається найбільш ймовірною причиною трагедії.

Втім, сам керівник Миколаївщини Олексій Савченко, напевне, вийде сухим із води і в цій історії. Цей екс-нардеп від БПП, що сьогодні керує Миколаївщиною, давно став для президента Порошенка чимось типу власного Рамзана Кадирова для Путіна. Безжальним та безкарним.

Хоча прокурор Олексій Донський, що розслідує справи Майдану нещодавно розповів, що саме Савченко кришує ватажка тітушок Крисіна і робить все, щоб той не поніс відповідальність за вбивство журналіста Веремія під час Майдану.

А нардеп Мустафа Найєм заявив, що отримав дані, про те, що Савченко завчасно був поінформований про заплановані вбивства на Майдані. Чи буде в такому випадку належним чином розслідуване самогубство керівника Миколаївського аеропорту – колишнього бойового льотчика Волошина? Є великі сумніви.

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Тому що цю справу розслідує слідчий відділ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області". А знаєте, хто очолює поліцію Миколаївщини? Такий собі Юрій Мороз. Це саме його підлеглі розбиратимуться чому сталося самогубство Волошина. І саме підлеглі Мороза перевірятимуть чи причетний до самогубства Волошина керівник Миколаївської обладміністрації – Олексій Савченко.

Але тут така штука... 5 років тому цей Юрій Мороз – нинішній очільник поліції Миколаївщини працював віце-президентом з безпеки "Авант-Банку". Цей банк зі скандалом збанкрутів. Але цікаве тут інше. На той момент, коли Мороз працював в цій фінансовій установі, власником і головою наглядової ради банку був... Олексій Савченко – нинішній керівник Миколаївщини. Отож чи варто чекати гучних затримань в цій резонансній справі, коли один з підозрюваних є колишнім роботодавцем шефа миколаївської поліції?

Теги: Новини України Новини політики Право на правду Самогубство Новини Миколаєва
Джерело: 24 Канал
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