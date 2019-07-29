Хто може стати новим послом України в США: ЗМІ назвали прізвище

Новим послом України в Сполучених Штатах Америки може стати Олег Шамшур. Наразі він очолює українське дипломатичне представництво у Франції.

Як пише видання ВВС News Україна, Шамшур якраз у ці дні перебуває в Києві. Його кандидатуру нібито зараз розглядають в Офісі Президента Володимира Зеленського.

Важливо: Це були непрості, наповнені викликами часи, – Чалий про чотири роки у ролі посла України в США

Шамшур вже має досвід роботи у Вашингтоні. Він очолював посольство України в США у 2005-2010 роках. Тоді дипломат за сумісництвом ще був послом України в Антигуа і Барбуда.

Серед можливих кандидатів також називають посла України в Ізраїлі Геннадія Надоленка. Він є кадровим дипломатом і вже працював у посольстві України в США. Водночас, сам Надоленко назвав цю інформацію "чутками".

Раніше послом України у США був Валерій Чалий. Проте, Президент України Володимир Зеленський звільнив Чалого з посади 19 липня. За словами представників глави держави, заміна посла України в США потрібна для перезавантаження відносин між країнами. Також вони занадто довго обіймали свої посади.

Чому посада посла України у США важлива? Україна 5-й рік бореться з агресією Росії та впроваджує низку важливих внутрішніх реформ. За останні роки Київ отримав значну підтримку від Вашингтону. Так, США надали Україні мільйонні фінансування в оборонній сфері та озброєння. Також вони демонструють підтримку України: вводять санкції проти Кремля за окупацію українських територій, цікавляться запровадженням реформ в Україні та запросили президента Володимира Зеленського приїхати з візитом у Вашингтон.



Тому, важливо, аби послом України у США був професійний та патріотичний дипломат, який буде відстоювати інтереси держави та працювати на покращення українсько-американських відносин.



Військова допомога США з 2014 по 2018 роки: інфографіка 24 каналу