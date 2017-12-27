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Хто намагається захопити Міський сад Одеси за перевіреною схемою

22:15, 27 грудня 324 Читать новость на русском

Міський сад в Одесі перетворився на поле бою. Перший штурм парку відбувся у 2016 році, коли містом почалися ширитись чутки про те, що на місці парку зведуть ТРЦ.

Міський сад – найстаріший парк Одеси, одне з найбільш популярних місць відпочинку містян і туристів. Літній театр, де сталась бійка активістів і поліції, це – частина парку. У 2003 році місцева влада продала кілька невеличких будівель театру компанії "Солінг", яка закрила парк на довгі 13 років.

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Після чутки про зведення ТРЦ шоковані одесити пробралися до парку і побачили, що від улюбленого місця відпочинку залишилися руїни. Театр заходилися ремонтувати усім містом. Вони вірили, що незабаром повернуть його громаді.

За договором купівлі-продажу було зобов’язання утримувати цю територію і використовувати її за призначенням. Цього не зробили. Все прийшло у запустіння,
– зазначив активіст.

Мер міста Геннадій Труханов особисто пообіцяв у 2016 році сприяти поверненню Літнього театру одеситам.

"Департамент займається тим, щоб наповнити уже життям об’єкт. Тобто провести конкурси, фестивалі. Власник готовий з нами сідати за стіл переговорів", – заявив мер Одеси.

Втім незабаром Літній театр знову зачинився, а компанія "Солінг", яка довела театр до зубожіння отримала на додаток до руїн ще й всю його територію в оренду. Це традиційна схема розкрадання землі, яку застосовують останнім часом в Одесі. Саме так у міста відібрали Старосінну площу.

"Дві маленькі будівлі на площі, схема "туалет", в прямому сенсі туалет стає власністю компанії, яка афілійована з Трухановим, приватної компанії. Після цього вся площа віддається в оренду під забудову і забудовується", – переконаний активіст Михайло Кузаконь.

За словами депутатки міської ради лілії Леонідової, її колеги-депутати надали орендарю можливість створити у Літньому театрі ТРЦ і віддали йому землю під ним на 15 років.

Наскільки насправді віддали в оренду історичний об'єкт і які плани були у компанії – дивіться у журналістському розслідуванні "Слідство.Інфо".

Теги: Новини України Слідство.Інфо Корупція Новини Одеси Геннадій Труханов Розслідування Будівництво
Джерело: 24 Канал
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