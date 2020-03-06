Хто перший кине в мене камінь?

З відучора дізнаюся про себе багато нового – буквально щогодини. Якісь безумні слова, заголовки, меседжі, які я начебто десь сказав. Єдина проблема – нічого подібного я не говорив і у страшному сні.

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Ні, я не виступав за жодне відновлення прямого авіасполучення з РФ. Ні, я не виступав за обмін послами з РФ. Хто знайде пряму цитату, де я щось подібне кажу –хай перший кине в мене к̶а̶м̶і̶н̶ь̶ комент.

Звідки ж взялися ці посли та літаки поруч з моїм прізвищем? Все просто. Вони звучали вчора в ефірі... у питанні ведучої. Питання було взагалі не до мене. Вона отримала на нього негативну відповідь. Потім запитала мене, як я можу прокоментувати. Я сказав, що чутки і телеграм-канали не коментую.

І далі висловив те, що казав багато разів. Що головна мета – деокупація, і на шляху до неї є різні дипломатичні інструменти. Деяким виданням здалося, що можна гарно хайпанути, якщо причепити до мого прізвища не мої слова.

І хоч ви такі, усіх люблю і бажаю здоров'я.