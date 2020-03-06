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      БЛОГ Дмитро Кулеба
      Міністр закордонних справ України

      Хто перший кине в мене камінь?

      -
      Дмитро Кулеба / Facebook

      Коли ти віце, тебе атакують, коли ти десь дійсно шкандибнув. А коли ти міністр, тебе атакують тому що так треба.

      З відучора дізнаюся про себе багато нового – буквально щогодини. Якісь безумні слова, заголовки, меседжі, які я начебто десь сказав. Єдина проблема – нічого подібного я не говорив і у страшному сні.

      Важливо! Пустити воду в Крим і вимкнути ATR: Україна йде на поступки Путіну?

      Ні, я не виступав за жодне відновлення прямого авіасполучення з РФ. Ні, я не виступав за обмін послами з РФ. Хто знайде пряму цитату, де я щось подібне кажу –хай перший кине в мене к̶а̶м̶і̶н̶ь̶ комент.

      Звідки ж взялися ці посли та літаки поруч з моїм прізвищем? Все просто. Вони звучали вчора в ефірі... у питанні ведучої. Питання було взагалі не до мене. Вона отримала на нього негативну відповідь. Потім запитала мене, як я можу прокоментувати. Я сказав, що чутки і телеграм-канали не коментую.

      І далі висловив те, що казав багато разів. Що головна мета – деокупація, і на шляху до неї є різні дипломатичні інструменти. Деяким виданням здалося, що можна гарно хайпанути, якщо причепити до мого прізвища не мої слова.

      І хоч ви такі, усіх люблю і бажаю здоров'я.

      Максим Михайлюк – головний герой реаліті-шоу Холостяк: що про нього відомо
      сьогодні
      Автор: Дмитро Кулеба
      Теги: Новини України Новини політики Публікації ЗМІ Дмитро Кулеба – новини МЗС України
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