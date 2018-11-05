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      Хто скупив українські боргові облігації

      397 Читать новость на русском
      Євробонди
      Євробонди / mind.ua

      Боргові облігації України, розміщені на Ірландській фондовій біржі 1 листопада, скупили інвестори зі США та Великої Британії.

      Про це повідомляє FinClub, з посиланням на Мінфіні.

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      Зазначається, що представники цих країн викупили по більш ніж 40% всіх облігацій, водночас частка інвесторів з Європи становила дещо більше 10%.

      Більшість боргових облігацій України викупили інвестиційні компанії та пенсійні фонди зі США та Британії.

      З 2 мільярдів доларів Україна отримала в резерви майже 1,3 млрд доларів від єврооблігацій, оскільки 714,5 мільйонів доларів направила кредиторам, які заробили 17% річних.

      Що боргові облігації?Це цінні папери одніє сторони, які купує за номінальною вартістю інша сторона. За визначеним заздалегідь умовами, через певний проміжок часу повинен відбутися зворотний викуп. Розміщення цінних паперах цього типу є вигіднішим, ніж просто взяти кредит.

      Теги: Новини США Новини політики Новини України Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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