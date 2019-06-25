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      Хто та де в Україні отримує найбільшу зарплату: інфографіка

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      Хто та де в Україні отримує найбільшу зарплату
      Хто та де в Україні отримує найбільшу зарплату / biz.censor.net.ua

      За підсумком квітня в Україні лідером за розміром заробітної плати стала сфера інформації та телекомунікацій.

      У макроекономічному огляді Міністерства фінансів йдеться, що середня зарплата у цій сфері становить 20 тисяч 500 гривень за місяць.

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      У топ-5 найбільш оплачуваних галузей увійшли:

      Інформація та телекомунікація – 20 тисяч 500 гривень за місяць;

      Фінансова та страхова діяльність – 19 тисяч 800 гривень за місяць;

      Професійна, наукова та технічна діяльність – 14 тисяч 400 гривень за місяць;

      Державне управління і оборона, обов’язкове соціальне страхування – 13 тисяч 300 гривень;

      Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 11 тисяч 400 гривень.

      зарплата найбільша
      Топ-5 галузей за розміром зарплати/ Скріншот

      Найнижчі заробітні плати серед агрегованих галузей економіки – у ВЕД "Тимчасове розміщування й організація харчування" – близько 6 тисяч 500 гривень, що більш як у 3 рази нижче, ніж у сфері інформації та телекомунікацій.

      Лідером за розміром заробітної плати у квітні став Київ (близько 15 тисяч 900 гривень за місяць), а найнижчий рівень – у Херсонській області (близько 7 тисяч 700 гривень).

      Топ-5 регіонів за розміром зарплати:

      Місто Київ – 15 тисяч 900 гривень за місяць;

      Донецька область – 12 тисяч 100 гривень за місяць;

      Київська область – 10 тисяч 700 гривень за місяць;

      Дніпропетровська область – 10 тисяч 600 гривень за місяць;

      Запорізька область – 10 тисяч 200 гривень за місяць.

      зарплата області
      Топ-5 регіонів за розміром зарплати/ Скріншот

      Найбільш динамічне зростання заробітних плат із топ-5 регіонів у Дніпропетровській області – на 24,9%.

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      Теги: Новини України Новини Києва Гроші Зарплата Новини Донецька Новини Запоріжжя Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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