Хто та де в Україні отримує найбільшу зарплату: інфографіка
За підсумком квітня в Україні лідером за розміром заробітної плати стала сфера інформації та телекомунікацій.
У макроекономічному огляді Міністерства фінансів йдеться, що середня зарплата у цій сфері становить 20 тисяч 500 гривень за місяць.
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У топ-5 найбільш оплачуваних галузей увійшли:
Інформація та телекомунікація – 20 тисяч 500 гривень за місяць;
Фінансова та страхова діяльність – 19 тисяч 800 гривень за місяць;
Професійна, наукова та технічна діяльність – 14 тисяч 400 гривень за місяць;
Державне управління і оборона, обов’язкове соціальне страхування – 13 тисяч 300 гривень;
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 11 тисяч 400 гривень.
Топ-5 галузей за розміром зарплати/ Скріншот
Найнижчі заробітні плати серед агрегованих галузей економіки – у ВЕД "Тимчасове розміщування й організація харчування" – близько 6 тисяч 500 гривень, що більш як у 3 рази нижче, ніж у сфері інформації та телекомунікацій.
Лідером за розміром заробітної плати у квітні став Київ (близько 15 тисяч 900 гривень за місяць), а найнижчий рівень – у Херсонській області (близько 7 тисяч 700 гривень).
Топ-5 регіонів за розміром зарплати:
Місто Київ – 15 тисяч 900 гривень за місяць;
Донецька область – 12 тисяч 100 гривень за місяць;
Київська область – 10 тисяч 700 гривень за місяць;
Дніпропетровська область – 10 тисяч 600 гривень за місяць;
Запорізька область – 10 тисяч 200 гривень за місяць.
Топ-5 регіонів за розміром зарплати/ Скріншот
Найбільш динамічне зростання заробітних плат із топ-5 регіонів у Дніпропетровській області – на 24,9%.
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