Хто за кого, або Моніторинг українських телеканалів

Телевізор в Україні дотепер залишається дуже потужним інструментом пропаганди.

Й поки одні співгромадяни запевняють, що вже років 5 не вмикали зомбоящик, то решта наших громадян України, надивившись "95 кварталу" та "Слуги народу", готові тепер обрати країні за президента коміка Володимира Зеленського.

Не хочу чіпати тему його досить примітивного й образливого для України гумору, не хочу чіпати тему, що за будь-яких режимів Зеленський був на коні й розважав наших можновладців, не хочу чіпати тему його заробітків в Росії – мова не про те.

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Приклад Зеленського, який з популярного шоумена раптом перетворився на лідера політичних вподобань українців дуже яскраво демонструє, що в Україні за допомогою телевізора дотепер можна задурити виборцям голови. У нас це і досі працює, що б там не стверджували ті, хто каже про закінчення ери тотального домінування телебачення. Може десь у цивілізованому світі це так, але в Україні телевізор досі живіший за усіх живих.

Хто за кого і чому

Звісно, це все чудово розуміють і в Адміністрації чинного президента, який жадає собі нині вибороти другий термін. Відтак Банкова й намагається контролювати вітчизняний телевізор.

З деякими каналами це відбувається напряму. Як, наприклад, "5 канал", що належить безпосередньо Петру Порошенку. А деякі контролюються опосередковано. І звичайно прикладів чимало. Так нещодавно створений і дуже дорогий у виробництві та з високими зарплатами телеканал "Прямий" пов'язують саме з найближчим оточенням Петра Порошенка, тому там про Порошенка лише хороше.

Важко не помітити, що "5 канал" і "Прямий" транслюють усі заходи за участі Порошенка. Зараз не йдеться тільки про засідання РНБО чи виступи президента у парламенті – ні! Ці канали транслюють усі без виключення активності Петра Олексійовича, адже навіть відкриття дорожнього знаку на Запорізькій трасі – це елемент передвиборчої агітації.

Але окрім "5 каналу" та "Прямого" усі заходи за участі президента завжди транслює і "112", відтак за цією ознакою можна зробити висновок, що і цей телеканал нині підконтрольний Банковій.

А ще схоже Банковій підконтрольний телеканал ZIK. А сталося це після того, як його власник пан Димінський потрапив у ДТП й дуже швидко виїхав через це за межі країни. Свідченням підконтрольності ZIKу є те, що саме на цьому каналі вельми оперативно з'являлися персонажі скандалів, які можуть кинути тінь на Петра Порошенка. Але з'являлися вони на тому каналі зі спростуваннями і у дуже зручному для себе форматі псевдо-інтерв'ю,коли ані гострих запитань, ані бодай мінімального сумніву в їхніх виправданнях журналісти ZIKу чомусь не виголошували.

Ще з цікавого незалежний моніторинг показав, що Новий, СТБ, ICTV ніколи нічого поганого про чинного президента в новинах не кажуть. Не виключено, що власник згаданих телеканалі пан Пінчук чи то уклав з Банковою таку собі домовленість про ненапад, чи то навіть готується свої медіа-активи продавати Петру Порошенк. Поки тривають переговорити на цих трьох каналах Пінчука щодо Порошенка увімкнули в новинах нейтралітет.

Так само жодного слова критики в бік чинного президента на телеканалі "Україна", але там за нього не агітують, як за того ж Ляшка. Сталося це мабуть тому, що у Порошенка чудові бізнес-стосунки з власником телеканалу "Україна". Подейкують, що тільки завдяки Порошенку Рінат Ахмєтов й має ті багатомільйонні енергетичні преференції на схемі "Роттердам плюс".

Мало не єдиний канал, де Петра Порошенка таки критикують – це "24 канал"! Утім, маю зазначити, що це у жодному разі не критика заради критики і не намагання за будь-яку ціну облити брудом Верховного Головнокомандувача! Ні, якщо Порошенка і критикують на "24 канлі" – то лише заради того, щоб вказати на недоліки зі сподіваннями на їх викорінення! Відтак, насправді "24 канал" просто не дає Петру Порошенку розслабитися й спочивати на лаврах. Ми постійно намагаємося своєю критикою тримати його в тонусі, але ще раз – це не заради того, щоб Президенту нашої країни якось зашкодити, це лише заради того, щоб допомогти Петру Олексійовичу змінювати нашу спільну країну на краще!

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