Хто загинув у пожежі одеського готелю "Токіо Стар": список

У ніч проти 17 серпня в Одесі сталася жахлива пожежа у готелі "Токіо Стар". Вогонь забрав життя 9 людей. Родичі вже опізнали 6 загиблих, ідентифікації ще трьох осіб тривають.

Всього унаслідок пожежі постраждали 19 людей, серед них – 1 дитина та 2 іноземців. 7 людей загинули на місці пожежі, а ще одна людина – у "швидкій", а під час проведення слідчих дій на місці пожежі знайшли тіло 9 загиблого.

Коротко про головне: В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео

Список людей, які загинули в пожежі "Токіо Стар":

17-річний Микола Кравченко з Одещини;

18-річна Ольга Романюк з Одещини;

24-річний чоловік з Києва;

23-річна жінка з Києва;

58-річний житель Дніпропетровщини;

73-річна громадянка Австралії.

Інших 3 осіб ще не опізнали. Відзначимо, що серед них є дитина.



Миколу Кравченка та Ольгу Романюк поховали 19 серпня у місті Балта, Одеської області/ Фото з соцмереж

Ще 10 постраждалих госпіталізували, з них 7 – перебувають у важкому стані, а 2 – у стані середньої важкості. Серед госпіталізованих є іноземець, громадянин Сьеєрра-Леоне. Постраждав також громадянин Литви, але він від госпіталізації відмовився.

Яким був стан готелю "Токіо Стар" до пожежі – дивіться тут. Що з ним зараз – фото за посиланням.

Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 9 людей загинули, ще 10 постраждали. Підрозділи ДСНС врятували близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.



Поліція розглядає три основні версії причин пожежі: умисний підпал з метою приховати вбивство, порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями готелю.



Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Він пообіцяв, що усі винні понесуть відповідальність, а зокрема, і власник готелю Вадим Чорний. Той зі свого боку сказав, що готовий до відповідальності, якщо його провину доведуть. Згодом Чорного затримали та повідомили про підозру.