16:50
19 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Позашлюбний син Брежнєва. Єдине горе Бердимухамедова
      Вєсті Кремля
      19:38, 17 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Провальні дні Порошенка. Гламурний День Незалежності
      Вєсті.UA
      17:46, 17 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Хто загинув у пожежі одеського готелю "Токіо Стар": список

      1132 Читать новость на русском
      Пожежа в Одесі у готелі Токіо Стар – список загиблих у пожежі
      Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" / Фото з соціальних мереж

      У ніч проти 17 серпня в Одесі сталася жахлива пожежа у готелі "Токіо Стар". Вогонь забрав життя 9 людей. Родичі вже опізнали 6 загиблих, ідентифікації ще трьох осіб тривають.

      Всього унаслідок пожежі постраждали 19 людей, серед них – 1 дитина та 2 іноземців. 7 людей загинули на місці пожежі, а ще одна людина – у "швидкій", а під час проведення слідчих дій на місці пожежі знайшли тіло 9 загиблого.

      Коротко про головне: В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео

      Список людей, які загинули в пожежі "Токіо Стар":

      17-річний Микола Кравченко з Одещини;

      18-річна Ольга Романюк з Одещини;

      24-річний чоловік з Києва;

      23-річна жінка з Києва;

      58-річний житель Дніпропетровщини;

      73-річна громадянка Австралії.

      Інших 3 осіб ще не опізнали. Відзначимо, що серед них є дитина.

      токіо стар готель пожежа жертви одеса
      Миколу Кравченка та Ольгу Романюк поховали 19 серпня у місті Балта, Одеської області/ Фото з соцмереж

      Ще 10 постраждалих госпіталізували, з них 7 – перебувають у важкому стані, а 2 – у стані середньої важкості. Серед госпіталізованих є іноземець, громадянин Сьеєрра-Леоне. Постраждав також громадянин Литви, але він від госпіталізації відмовився.

      Яким був стан готелю "Токіо Стар" до пожежі – дивіться тут. Що з ним зараз – фото за посиланням.

      Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 9 людей загинули, ще 10 постраждали. Підрозділи ДСНС врятували близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.

      Поліція розглядає три основні версії причин пожежі: умисний підпал з метою приховати вбивство, порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями готелю.

      Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Він пообіцяв, що усі винні понесуть відповідальність, а зокрема, і власник готелю Вадим Чорний. Той зі свого боку сказав, що готовий до відповідальності, якщо його провину доведуть. Згодом Чорного затримали та повідомили про підозру.

      blog_ava
      В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео
      сьогодні
      13155
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Жертви Кримінальні новини Новини Києва Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Новини Одеси Поліція Новини Дніпра Австралія Пожежа
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео
      сьогодні , 16:20 В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео
      13153
      Визит Нетаниягу в Украину: каковы истинные мотивы встречи?
      сьогодні , 15:00 Визит Нетаниягу в Украину: каковы истинные мотивы встречи?
      Блог Медіа 2471
      Податок на нерухомість 2019: коли і скільки треба заплатити
      сьогодні , 12:33 Податок на нерухомість 2019: коли і скільки треба заплатити
      7833
      Польщі сподобався "план США із залякування Росії", – Die Zeit
      сьогодні , 12:00 Польщі сподобався "план США із залякування Росії", – Die Zeit
      Світові Медіа 2749
      Сара Нетаньяху влаштувала скандал та викинула шматок українського короваю на землю: відео
      сьогодні , 11:51 Сара Нетаньяху влаштувала скандал та викинула шматок українського короваю на землю: відео
      14059
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук