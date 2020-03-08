Хтось тестує українців, – Чубаров про заяви політиків щодо подачі води у Крим
Заяви, які щоразу з’являються в українському політикумі про подачу води в анексований Крим, – це спроба дізнатися реакцію суспільства на можливість поступитися Росії. Втім поступатися Кримом ніхто не буде.
У цьому впевнений глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Про це політик розповів в інтерв’ю "Голосу Америки".
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За цими ствердженнями, а потім їхніми спростовуваннями – є якийсь план. Хтось дуже хоче протестувати українське суспільство на можливість поступки російському окупантові,
– переконаний він.
Водночас, загрозливою Чубаров називає ситуацію, коли влада начебто й продовжує говорити, що Крим – це українська територія, яку ми повернемо, однак не говорить про те, хто винний в тому, що ця територія окупована.
"Але можу вас запевнити, що ніхто не дозволить нікому поступатися суверенітетом України", – запевнив глава Меджлісу.
Зауважимо, що український журналіст Юрій Бутусов теж дотримується схожої думки. Він вважає, що слова прем’єр-міністра Шмигаля про воду у Крим – це не випадковість, а зондування суспільної думки.
"Я знаю, що представники влади зверталися у низку українських інжинірингових компаній, вивчаючи можливості по відновленню водопостачання Криму. Були дані реальні конкретні запити на проєктування. І я знаю людей, які відмовилися це замовлення виконувати", – уточнив він.
Скандал зі Шмигалем через питання водопостачання Криму: що відомо
- Наступного дня після зміни Кабінету міністрів новопризначені прем'єр Денис Шмигаль і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявили, що "постачання води у Крим – це не торгівля з окупантом, а "допомога українцям".
- "Ми не перекриємо воду для українців. Крапка. Окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть", – саме така фраза пролунала від Шмигаля в ефірі одного з українських телеканалів
- Заява набула гучного резонансу, адже воду, яку використовують люди, і воду, яку вживатимуть окупанти, неможливо розділити. Новий український прем'єр визнав це у своєму пості у фейсбуці, однак зауважив, що позиції не змінив.
- Водночас, Шмигаль підтвердив: відновити водопостачання на півострів можна лише в разі його повернення до складу України.
Проблеми з постачанням води у Крим: коротко
- До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб півострова у прісній воді. Її подавали через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, однак після анексії Україна водопостачання припинила.
- Криза з водою у Криму настала у 2018 році. Тоді півострів накрила сильна посуха. Зокрема, пересохла одна з найбільших річок Криму – Біюк-Карасу.
- Через нестачу прісної води ґрунти на півострові стають засоленими і неродючими. А у січні 2020 року представники окупантів у Криму взагалі заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів.
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