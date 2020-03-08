12:56
8 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      8 БЕРЕЗНЯ КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОДА В КРИМУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу
      Вєсті Кремля
      17:22, 7 березня
      Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді
      Вєсті.UA
      17:05, 7 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      8 БЕРЕЗНЯ КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОДА В КРИМУ

      Хтось тестує українців, – Чубаров про заяви політиків щодо подачі води у Крим

      - Читать новость на русском
      Рефат Чубаров / 24 канал

      Заяви, які щоразу з’являються в українському політикумі про подачу води в анексований Крим, – це спроба дізнатися реакцію суспільства на можливість поступитися Росії. Втім поступатися Кримом ніхто не буде.

      У цьому впевнений глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Про це політик розповів в інтерв’ю "Голосу Америки".

      Актуально: Вода в Крим: чому заява Шмигаля здійняла скандал і як реагує Україна

      За цими ствердженнями, а потім їхніми спростовуваннями – є якийсь план. Хтось дуже хоче протестувати українське суспільство на можливість поступки російському окупантові,
      – переконаний він.

      Водночас, загрозливою Чубаров називає ситуацію, коли влада начебто й продовжує говорити, що Крим – це українська територія, яку ми повернемо, однак не говорить про те, хто винний в тому, що ця територія окупована.

      "Але можу вас запевнити, що ніхто не дозволить нікому поступатися суверенітетом України", – запевнив глава Меджлісу.

      Зауважимо, що український журналіст Юрій Бутусов теж дотримується схожої думки. Він вважає, що слова прем’єр-міністра Шмигаля про воду у Крим – це не випадковість, а зондування суспільної думки.

      "Я знаю, що представники влади зверталися у низку українських інжинірингових компаній, вивчаючи можливості по відновленню водопостачання Криму. Були дані реальні конкретні запити на проєктування. І я знаю людей, які відмовилися це замовлення виконувати", – уточнив він.

      Скандал зі Шмигалем через питання водопостачання Криму: що відомо

      • Наступного дня після зміни Кабінету міністрів новопризначені прем'єр Денис Шмигаль і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявили, що "постачання води у Крим – це не торгівля з окупантом, а "допомога українцям".
      • "Ми не перекриємо воду для українців. Крапка. Окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть", – саме така фраза пролунала від Шмигаля в ефірі одного з українських телеканалів
      • Заява набула гучного резонансу, адже воду, яку використовують люди, і воду, яку вживатимуть окупанти, неможливо розділити. Новий український прем'єр визнав це у своєму пості у фейсбуці, однак зауважив, що позиції не змінив.
      • Водночас, Шмигаль підтвердив: відновити водопостачання на півострів можна лише в разі його повернення до складу України.

      Проблеми з постачанням води у Крим: коротко

      • До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб півострова у прісній воді. Її подавали через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, однак після анексії Україна водопостачання припинила.
      • Криза з водою у Криму настала у 2018 році. Тоді півострів накрила сильна посуха. Зокрема, пересохла одна з найбільших річок Криму – Біюк-Карасу.
      • Через нестачу прісної води ґрунти на півострові стають засоленими і неродючими. А у січні 2020 року представники окупантів у Криму взагалі заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів.
      Зі святом 8 березня: що побажати дружині, мамі, сестрі і бабусі
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Денис Шмигаль Рефат Чубаров Анексія Криму Вода в Криму
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:34 Будьте прекрасними і сильними: як українські політики вітають жінок із 8 березня
      Ірина Вихрущ
      сьогодні , 09:02 Головні новини 7 березня: інтерв'ю Зеленського, суд у справі MH17
      Ірина Вихрущ
      сьогодні , 08:02 Сексизм від політиків: кого в Україні "ловили" на недоречних словах про жінок
      Світлана Попова
      сьогодні , 06:40 Зарплата українців з 1995 року зросла у 144 рази: інфографіка
      Анна Запотоцька
      7 березня , 22:00 Де поїсти в Парижі: 5 найкращих закладів від Євгена Клопотенка
      Євген Клопотенко
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук