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Huawei готує до випуску флагманський процесор Kirin 980: що про нього відомо

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Huawei Kirin 980: що відомо про процесор
Huawei Kirin 980: що відомо про процесор / Фото з вільних джерел

Компанія Huawei планує представити новий флагманський процесор Kirin 980, який виготовлений за 7-нанометровим техпроцесом, вже 31 серпня в рамках виставки IFA 2018. Очікують, що новинка отримає ядра ARM Cortex-A76 із максимальною тактовою частотою 3,0 ГГц.

Про це повідомляє 4pda.

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Окрім того відомо, що за графіку в новинці відповідатиме чіп ARM Mali-G76 MP12 або Mali-G76 MP16.

Kirin 980 отримає графічний процесор ARM Mali-G76
Kirin 980 отримає графічний процесор ARM Mali-G76

Як і Kirin 970, новий процесор буде оснащений додатковим модулем для машинного навчання. Його виробництвом займеться компанія Cambrian Technology. Найімовірніше, нас чекає машинний модуль Cambrian 1M, який обробляє до п'яти трильйонів операцій на ват.

Швидше за все, під час анонса Huawei приділить особливу увагу просунутим технологіям машинного навчання і новим можливостям смартфонів в цій області.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

 

Теги: Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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