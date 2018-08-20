Huawei змінить дизайн смартфону P20 Pro

В кінці серпня стартує виставка IFA 2018. Компанії Huawei навряд чи вдасться показати на ній щось більш вражаюче, ніж флагман P20 Pro. Проте ходять чутки, що китайський виробник на виставку привезе вже знайомі P20 Pro в абсолютно нових кольорах.

Про це повідомляє Android Authority.

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Багатьом дуже сподобалася градієнтна задня панель в Huawei P20 Pro, вона і правда виглядає привабливо. Зробити її краще можна тільки розширивши набір доступних колірних рішень.

У журналістів з'явилася ексклюзивна інсайдерська інформація, згідно з якою Річард Йу на презентації в рамках IFA покаже P20 Pro в двох нових кольорах. В інтересах свого джерела Android Authority не стали публікувати зображення і розголошувати назви кольорів. Колеги лише постаралися описати нові кольори словами.



Huawei P20 Pro

За їх словами, перший новий колір був створений дизайнерами компанії, які надихалися нічним небом і північним сяйвом. Колір задньої кришки смартфона буде перетікати від чорного до синього і фіолетового.

Другий колір був створений з думками про море, пісок і мушлі. Він переходить від білого до жовтого і рожевого. Кажуть, що колір дуже близький до рожево-золотого в звичайному P20.

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