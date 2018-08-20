17:23
20 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
27°C 16°C
  • вівторок
    29°C 18°C
  • середа
    22°C 14°C
  • четвер
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, 18 серпня
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, 18 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Huawei змінить дизайн смартфону P20 Pro

267 Читать новость на русском
Huawei змінить дизайн смартфону P20 Pro
Huawei змінить дизайн смартфону P20 Pro / Фото з вільних джерел

В кінці серпня стартує виставка IFA 2018. Компанії Huawei навряд чи вдасться показати на ній щось більш вражаюче, ніж флагман P20 Pro. Проте ходять чутки, що китайський виробник на виставку привезе вже знайомі P20 Pro в абсолютно нових кольорах.

Про це повідомляє Android Authority.

Читайте також: Смартфони із найкращою камерою: Sony Xperia XZ2 Premium чи Huawei P20 Pro

Багатьом дуже сподобалася градієнтна задня панель в Huawei P20 Pro, вона і правда виглядає привабливо. Зробити її краще можна тільки розширивши набір доступних колірних рішень.

У журналістів з'явилася ексклюзивна інсайдерська інформація, згідно з якою Річард Йу на презентації в рамках IFA покаже P20 Pro в двох нових кольорах. В інтересах свого джерела Android Authority не стали публікувати зображення і розголошувати назви кольорів. Колеги лише постаралися описати нові кольори словами.

Huawei P20 Pro
Huawei P20 Pro

За їх словами, перший новий колір був створений дизайнерами компанії, які надихалися нічним небом і північним сяйвом. Колір задньої кришки смартфона буде перетікати від чорного до синього і фіолетового.

Другий колір був створений з думками про море, пісок і мушлі. Він переходить від білого до жовтого і рожевого. Кажуть, що колір дуже близький до рожево-золотого в звичайному P20.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.

Теги: Huawei Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук