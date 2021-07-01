Картини "говорять": художник розповів, як народжуються мурали – відео

Фасади будинків різних міст України прикрашають "живі" картини. На своєму творчому шляху художник Михайло Коробков нараховує понад 30 муралів у різних куточках України.

Якось він малював на млину в селі, в якому проживає тільки 150 осіб. У населеному пункті немає навіть магазинів.

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За його словами, це для нього був дивовижний досвід, адже раніше художник практикував вміння переважно у великих містах.

"Я побував в одній хаті, яку продали. Побачив на стіні дуже багато старих фотографій людей, які там жили і найважливіші події в їхньому житті. Взяв фотографію з весілля і вирішив намалювати її на стіні", – поділився Коробков.

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Потім майстерність та уяву художника своїми розповідями про цю сім'ю доповнили місцеві жителі, що і "вилилось фарбою" на стіну. Розфарбувати стіну не просто, адже на процес роботи впливає чимало факторів:

від стану так званого "мольберту" та матеріалів;

до погодних умов.

В Україні все більше настінного мистецтва

За останні роки в Україні з'явилося чимало муралів. Кожен з них має, що сказати. Це не просто красиві картинки на фасадах будинків, вони мають великий сенс. Наприклад, мурал "Час змін" демонструє боротьбу українського народу за свободу.



Мурал "Час змін" / Фото OK TV

Козак, який тримає змія на мотузці, танк "на Київ", який палає біля озера. На картині – багато деталей в яких можна побачити сенс. З'явились у столиці навіть мурали, які співають.

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"Оживив" мурали застосунок до Дня Києва. Ролик опублікували в ютубі додатку. Ще одна розробка програмістів пов'язана із мистецтвом на стінах – додаток Murals. У ньому можна:

побачити, де саме розташовані малюнки;

прокласти до них маршрут.

Настінне мистецтво популярне та поширене: його малюють на замовлення компаній, коштом міських грантів тощо. За словами організатора фестивалю Respublica Андрія Зоїна, раніше така ситуація відрізнялась.



Андрій Зоїн – організатор фестивалю Respublica / Фото Hromaske

Його творча команда розпочала малювати картини на фасадах у 2015 році – творили мистецтво тоді винятково за власні гроші в межах фестивалю, який організовували. Коли люди ще не зовсім розуміли різниці між мистецтвом на стінах та вандалізмом, було складно організувати роботу над малюнком.

"Потрібно було знайти стіни, які підходять. Потім треба було домовитись, потім – підіймачі, на яких художники могли б малювати, знайти фарбу. Потім в нас почали з'являтись партнери, які давали нам фарбу, але не всю, звичайно. Балонну ми все ж таки купували", – розповів Зоїн. На щастя, мистецтво на стінах українцям до вподоби і вже сьогодні воно все частіше з'являється у невеликих селах.

Як малюнки на стінах сприймають українці

Не завжди малюнки на стінах сприймали українці однозначно. Забудовник в Києві подарував доньці мурал з її зображенням на стіні одного з будинків. Тоді люди кепкували, що наступний мурал буде з троюрідною тіткою або собакою.

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Але в кожного свій смак – все, як і буває у справжньому мистецтві. Відкинувши всі "за" та "проти", заперечити, що з муралами наші міста стають яскравішими – неможливо.