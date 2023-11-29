На Заході – хуртовини та ожеледь: у ДСНС попередили про небезпеку і ситуацію в інших регіонах

Сьогодні, 29 листопада, в Україні погіршиться погода. У низці областей буде сильний вітер, а також мокрий сніг, подекуди – хуртовини.

Про те, чи готові надзвичайники до погіршення погодних умов розповів речник ДСНС Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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За його словами, попередження про новий циклон було зроблено ще два дні тому. Тому, усі служби готові до можливих викликів, як і готувались до попереднього циклу, який вирував на Півдні.

За його словами, наразі ситуація у країні є такою:

На Заході країни хуртовини, місцями ожеледь. Туристам заборонили іти у гори.

На Півночі, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській областях – 3 градуси морозу, сніг з дощем. На дорогах, як уточнив речник, "каша", а тому водіям слід бути обачними.

У Південних областях – ідуть дощі, пориви вітру можуть сягати до 25 метрів на секунду.

Можливе сходження лавин

В ДСНС наголосили, що на високогір’ї Карпат можливе сходження лавин, а тому закликали туристів утриматись від походів в гори.

28-29 листопада у зв'язку з хуртовинами та снігопадами на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (третій рівень небезпеки),

– ідеться у повідомленні.

Своєю чергою Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост опублікував фото високогір'я після потужного зимового шторму, там фіксують зниження температури до 11 градусів морозу.

"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, сніг. Видимість впала до 10 метрів", – повідомили рятувальники.



Засніжена станція на горі Піп Іван / Фото ДСНС

А у Державній прикордонній службі опублікували кадри кордону поблизу села Шибене на Прикарпатті.

Засніжений кордон на Прикарпатті / Фото ДПСУ

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