Хутро – криваве жлобство: фото та відео пікету міжнародної виставки

Активісти 5 лютого провели антихутряний пікет виставки "Kyiv Fashion Furs". Усе відбувалося під гаслами: "Хутро – пережиток Радянського Союзу" та "Хутро – криваве жлобство".

"Kyiv Fashion Furs" – це міжнародна виставка, яка відома шкіряними, хутряними і шкіргалантерейними виробами.

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Організатори пікету стверджували, що існує багато сучасних матеріалів, які є екологічними й не шкодять тваринам. Окрім цього, світові бренди та дизайнери вже давно офіційно відмовилися від використання хутра.

"Навіть королева Великобританії, яка традиційно у своєму гардеробі мала хутряні вироби, офіційно заявила, що вона більше не буде використовувати хутро", – додали активісти.

Активісти пікетують Kyiv fashion furs: фото 24 каналу / Андрій Костюк

Дивіться відео з пікету: відео 24 каналу / Андрій Костюк

Яка позиція активістів: відео 24 каналу / Андрій Костюк

Чому варто заборонити хутрове виробництво?Заборона хутряного виробництва – це не лише про моральний аспект, а і про забруднення екології. Оскільки хутрові ферми, на яких утримують більше від 3000 звірів відносять до об’єктів підвищеної екологічної небезпеки.



Відходи від виробництва забруднюють ґрунти, воду і повітря. Шкури тварин також обробляють формальдегідом і хромом, які входять до переліку канцерогенів та токсинів, небезпечних для здоров’я людей.



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