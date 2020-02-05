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      Хутро – криваве жлобство: фото та відео пікету міжнародної виставки

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      Антихутряний пікет / 24 канал

      Активісти 5 лютого провели антихутряний пікет виставки "Kyiv Fashion Furs". Усе відбувалося під гаслами: "Хутро – пережиток Радянського Союзу" та "Хутро – криваве жлобство".

      "Kyiv Fashion Furs" – це міжнародна виставка, яка відома шкіряними, хутряними і шкіргалантерейними виробами.

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      Організатори пікету стверджували, що існує багато сучасних матеріалів, які є екологічними й не шкодять тваринам. Окрім цього, світові бренди та дизайнери вже давно офіційно відмовилися від використання хутра.

      "Навіть королева Великобританії, яка традиційно у своєму гардеробі мала хутряні вироби, офіційно заявила, що вона більше не буде використовувати хутро", – додали активісти.

      Активісти пікетують Kyiv fashion furs: фото 24 каналу / Андрій Костюк

      Дивіться відео з пікету: відео 24 каналу / Андрій Костюк

      Яка позиція активістів: відео 24 каналу / Андрій Костюк

      Чому варто заборонити хутрове виробництво?Заборона хутряного виробництва – це не лише про моральний аспект, а і про забруднення екології. Оскільки хутрові ферми, на яких утримують більше від 3000 звірів відносять до об’єктів підвищеної екологічної небезпеки.

      Відходи від виробництва забруднюють ґрунти, воду і повітря. Шкури тварин також обробляють формальдегідом і хромом, які входять до переліку канцерогенів та токсинів, небезпечних для здоров’я людей.


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      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Новини України Світ тварин Новини Києва Протести
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