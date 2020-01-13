Хуже всех. Чем Кремль отличается от всего мира

Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной трагедии стала "человеческая ошибка".

Об этом говорится в заявлении генерального штаба ВС Ирана, распространенном в субботу агентством ISNA.

Вследствие непреднамеренной человеческой ошибки самолет был случайно сбит, что, к сожалению, привело к гибели соотечественников и иностранных граждан,

– говорится в заявлении.

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил в Twitter, что Иран глубоко сожалеет о допущенной катастрофической ошибке. Он пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского самолета. Зариф принес соболезнования и извинения иранскому народу, а также семьям жертв трагедии.

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Президент США Рональд Рейган признал ответственность США за сбитие ракетным крейсером "Винсенс" иранского лайнера А300 3 июля 1988 г. и принес извинения родственникам погибших через два дня после катастрофы, 5 июля. Через восемь дней, 11 июля 1988 г., от имени правительства США Рейган предложил компенсации семьям погибших.

Президент Ирана Хасан Роухани признал ответственность Ирана за сбитие украинского самолета и гибель людей, а также принес извинения семьям погибших на третий день после катастрофы, 11 января 2020 г.

Этим – отношением к людям и наличием чувства ответственности – руководство других стран мира (включая и Иран) отличается от руководителей бывшего СССР и нынешней России.

За сбитие майором Г. Осиповичем, пилотировавшим истребитель Су-15, Боинга-747 рейса KAL007 Нью-Йорк – Сеул авиакомпании "Корейские авиалинии" 1 сентября 1983 г. руководство СССР в лице Ю. Андропова и К. Черненко ответственности не признавало и извинений не приносило. Только через 7 с лишним лет после катастрофы, в декабре 1990 г., президент СССР М. Горбачев принес извинения президенту Республики Корея Ро Дэ У во время его официального визита в Москву, в ходе которого обсуждался вопрос получения Советским Союзом южнокорейского кредита. О советских компенсациях родственникам погибших не сообщалось.

За уничтожение подполковником Ш. Бидзинашвили и капитаном М. Бабушкиным, пилотировавшими пару бомбардировщиков ДБ-3, пассажирского Юнкерса-52 "Калева" рейса 1631 Таллинн – Хельсинки финской авиакомпании "Аэро" 14 июня 1940 г. в течение прошедших 80 лет ни руководство СССР (И. Сталин, Н. Хрущев, Л. Брежнев, Ю. Андропов, К. Черненко, М. Горбачев), ни руководители России (Б. Ельцин, В. Путин, Д. Медведев) ответственности не признавали, извинений не приносили, компенсаций семьям погибших не предлагали.

За сбитие Боинга-777 рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур авиакомпании "Малайзийские авиалинии" 17 июля 2014 г. расчетом ЗРК Бук-М1 53-й Курской бригады ПВО руководство России в лице В. Путина ответственности не признавало, извинений не приносило, компенсаций семьям погибших не предлагало.

Именно этим – отношением к людям, лживостью, банальной трусостью нашкодившей шпаны – бывший советский и нынешний Кремль отличается от руководителей других стран современного мира, включая и Иран.

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