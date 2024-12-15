Хвилі розрубали навпіл російський танкер біля берегів Керчі, поруч тоне ще одне судно

Біля берегів Керчі йдуть на дно відразу два танкери "Волгонефть". Спочатку хвилі розрубали один танкер, який перевозив 4 тисячі тонн мазуту, а за годину під удар стихії потрапило ще одне судно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

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Російські танкери поблизу Керчі йдуть на дно

Біля Керчі йде на дно російський танкер "Волгонефть-212". Хвилі були такої сили, що фактично розрубали судно навпіл. На борту було 13 членів екіпажу. Нині всі вони опинилися у морі.

Відомо, що кораблетроща сталася за 8 кілометрів від Керченської протоки. Нині окупанти почали рятувальну операцію та відправили катери в зону, де тоне судно.

Танкер тоне неподалік від берегів Керчі: дивіться відео

Як пишуть у мережі, це вже не перший подібний випадок. Раніше вантажний корабель компанії "Кама Шіппінг" потонув через поломку корпусу. Також попередній російський танкер "Волгонефть-139" раніше пішов під воду буквально за кілька хвилин.

В обох випадках хвилі врізалися в корпус і зробили пробоїну, після чого пішла тріщина. Танкер буквально розділився на дві сторони та затонув.

Нині з російським танкером повторився точнісінько той самий інцидент. Хвилі врізалися у судно і буквально розрубали його навпіл.

Відомо, що "Волгонефть-212" був збудований 55 років тому. Спочатку це був звичайний танкер, але у 90-х його почали вкорочувати до стандартів "річка – море". Як і завжди, росіяни робили все на швидку руку: вирізали центр, викинули його, зварили корму та ніс. У результаті посередині танкера утворився величезний шов, який сьогодні не втримав стихії.

Приблизно за годину після інциденту з танкером "Волгонефть-212" трощі зазнало інше судно – "Волгонефть-239". На борту другого танкера поки що залишаються 14 членів екіпажу. У мережі повідомляють, що окрім катерів до порятунку залучили й гелікоптер Мі-8.

Російські державні ЗМІ вже підтвердили, що дійсно два танкери зазнали кораблетрощі. Пропагандисти стверджують, що починають рятувальну операцію, однак у мережі стверджують, що члени екіпажу вже 4 години перебувають у воді.

Російський танкер майже потонув: дивіться відео

Російські танкери неподалік Керчі зазнали трощі: дивіться відео

Як будуть проводити рятувальну операцію – невідомо. Річ у тім, що нині у морі вирує шторм. Пориви вітру сягають 22 метрів за секунду.