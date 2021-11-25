Хвиля багатотисячних акцій проти посилення карантину: європейці вийшли на мітинги

Активісти зібрались на мітинги проти посилення карантину у країнах Західної Європи. Їхня кількість перевищувала тисячі учасників.

У Нідерландах та Бельгії протести переросли у сутички з поліцією, погроми та стрілянину. Саме через карантин більшість протестувальників залишилися без роботи. Сьогодні у багатьох європейських країнах рівень безробіття коливається від 7% до 15%.

Директор Інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник зазначив, що більше безробітних, менше заробітків, руйнування звичного способу життя, економічні кризи, енергетичні кризи – це те, що штовхає людей у Західній Європі виходити на протести і на вулицю.

Ми чудово розуміємо, що протиепідемічні обмеження, які вдарили передусім по сектору обслуговування, призвели до різкого вибухового зростання кількості безробітних,

– додав він.

Роздача владою державних грошей під час карантину спровокувала найвищої за останні роки інфляції. Державні програми припиняють свою дію, але ціни продовжують зростати. Як наслідок, рівень зарплат знижується, а це провокує нову кризу на ринку праці.

Експерт повідомляє, що інфляція призводить до знецінення грошей і люди за ті ж самі гроші не можуть задовольнити свої потреби.

"Багато заробітчан із нової Європи, таких як Румунія, Польща, повертаються з Заходу до себе додому – і з роботою стало набагато складніше. Європейський ринок працевлаштування сьогодні переживає суттєву кризу", – констатував Руслан Бортник.