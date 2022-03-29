Хвиля пішла на спад, але їх ще доволі багато, – Денисенко про диверсантів у зонах бойових дій

Радник МВС України Вадим Денисенко повідомив, що та хвиля диверсантів, яка була приблизно 1 – 2 тижні тому, пішла на спад.

Проте це не означає, що їх всіх вичислили й вони зникли. Зазначив Вадим Денисенко.

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"На жаль, їх дуже багато, я маю на увазі росіян. На жаль, багато з них мають українські паспорти", – пояснив Денисенко.

За його словами, це колишні громадяни України, що живуть на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей або в Криму.

"Тому загалом зараз "затишшя" не можу назвати, але є зменшення. Все ж їх достатньо багато й виявляємо весь час" – додав Денисенко.

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