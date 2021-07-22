Приїхали з Росії: заступник Кличка розповів про пацієнтів, хворих на Дельта штам COVID-19

Більшість людей, які перебувають в Олександрівській лікарні з індійським штамом коронавірусної хвороби, нещодавно повернулися з Росії. Скоріш за все, звідти вони й привезли хворобу до Києва.

За словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, наразі стан усіх хворих медики характеризують як середній та тяжкий. Двоє пацієнтів були у реанімації.

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Крім того, посадовець підкреслив, що клінічна картина штаму не дуже відрізнялася від тих, хто раніше лікувався від COVID-19.

Висока температура та дихальна недостатність

Через те, що деякі пацієнти хворіли трошки інашке, аніж інші, їх опитали на предмет подорожей за межі України. З'ясувалося, що деякі з них нещодавно приїхали з Росії.

Тоді лікарі взяли у хворих попередній аналіз, який показав, що пацієнти хворі на штам Дельта.

Зразки матеріалів хворих передали у лабораторію Центру громадського здоров’я України.

За словами посадовця, не можна однозначно казати, що Дельту привезли з Росії, оскільки цим штамом цілком могли захворіти й ті, хто побував у інших країнах. Зокрема, у Туреччині.

Ми не маємо права розголошувати особисті дані про пацієнтів. Можу додати, що зараз фахівці перевіряють всіх контактних осіб, з якими спілкувалися пацієнти. Вони також перебуватимуть під наглядом медиків,

– підкреслив Поворозник.

Також заступник Кличка запевнив, що місць у лікарнях має вистачити для всіх хворих у разі їх збільшення. Наразі поширення нового штаму очікують медики 23 медичних установ з 5,6 тисячами ліжок.