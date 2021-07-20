Хворих на COVID-19 в Росії може бути в 5 разів більше, – ЗМІ

Російські журналісти провели розслідування, щоб дізнатись число хворих на коронавірус в країні. З'ясували, що кількість хворих на COVID-19 в закритому реєстрі МОЗ може бути в 5 разів більшою, ніж в офіційній статистиці.

Таку інформацію оприлюднили три російські видання – "Медіазона", "Медуза" та "Холод". Вони провели спільне розслідування.

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Кількість хворих на COVID-19 може бути в рази вищою, – ЗМІ

У реєстрі Міністерства охорони здоров'я країни, який створили для відстеження числа заражених на COVID-19 – понад 29 мільйонів записів. Це в 5 разів перевищує офіційну статистику влади. Адже за нею перехворіли всього 6 мільйонів людей.

Щоб зрозуміти справжню кількість хворих, журналісти вивчили сертифікати росіян:

тих, які перехворіли на COVID-19;

і сертифікати про вакцинацію від інфекції.

Номер сертифіката про перенесену хворобу складається з 16 цифр. Розслідувачі з'ясували, що ось останні 8 цифр є унікальним номером перехворілих.

Джерело журналістів у МОЗ підтвердило інформацію

Видання "Медуза" розповіло, що їхній співрозмовник з регіонального МОЗ підтвердив, що "порядковий номер у реєстрі показує загальну кількість зареєстрованих хворих". Також повідомили, що в цих списках є люди і з пневмонією, але яке їх число – невідомо.

У Росстат, який раніше надавав статистику за кількістю хворих на пневмонію, журналістам відповіли, що більше не отримують від МОЗ ці цифри. Мовляв, якщо у людей не підтвердився діагноз COVID, їх видаляють з реєстру і номер присвоюється новому хворому.

У МОЗ і федеральному оперативному штабі спростували дані та заявили, що "29 мільйонів – це може бути число росіян, які на 9 липня отримали першу дозу вакцини проти COVID".

Однак журналісти пояснили, що у сертифікатах про вакцинацію і сертифікатах про хвороби – різні порядкові номери.

"Якщо, вважати, що номер сертифікату перехворілих найближче показує кількість хворих ковідом в країні, то показник 29 мільйонів хворих вивів би Росію на третє місце у світі по абсолютній кількості випадків коронавірусу. У перерахунку на мільйон жителів країна піднялася б з 85 місця на 1, випередивши навіть Андорру і Сейшели", – розповіли журналісти "Медузи".

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