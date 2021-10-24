Ідеальна фігура: чого не повинно бути у вас на сніданок
Джерело:інстаграм Ольги Усенко
Є інгредієнти, які ми не помічаємо, або не замислюємося, але вони явно не потрібні нам за сніданком. Я напишу різні інгредієнти з різних варіантів сніданків, які я коли-небудь бачила. Далі читайте російською.
Вы будете понимать, что завтрак с таким ингредиентом уже не для вашей фигуры и не для рационального питания.
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Чего не нужно есть на завтрак
1. Сливки и каши на сливках.
2. Приготовленную телятину.
3. Сосиски и колбасы.
4. Кукурузную кашу.
5. Индейку, курицу.
Сосиски – плохая идея для завтрака / Фото Pixabay
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6. Соленый огурец, помидор.
7. Сладкую воду, сока не натуральные с сахаром.
8. Белый обычный хлеб.
9. Белый обычный рис.
10. Сладкий круассан. Уж если и есть круассан, то с правильной начинкой (яйца/овощи).
11. Джемы и варенья.
Вот таким вот образом, убрав эти ингредиенты из своих завтраков, вы уже будете питаться более приближенно к правильному варианту.