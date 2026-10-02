Як повідомляє Херсонська обласна прокуратура, розслідування встановило факти систематичного катування українського захисника, якого окупанти затримали 3 жовтня 2022 року на території Берислава. Протягом перших чотирьох діб його утримували в захопленій будівлі місцевого підприємства.

Що відомо про катування українського бійця?

Під час допитів загарбники намагалися вибити з військовополоненого інформацію про проходження служби у ЗСУ та координати дислокації українських підрозділів.

Потерпілого жорстоко били руками, ногами й прикладами автоматів, а також піддавали тортурам електричним струмом, під'єднуючи металеві клеми до пальців рук, вух і статевих органів.



Спецслужби ідентифікували осіб, які катували українського військовополоненого / Прокуратура

Систематичне знущання та етапування

Організацію та контроль за катуваннями здійснював військовослужбовець російської армії, який особисто брав участь у допитах і віддавав накази посилювати знущання.

У жовтні 2022 року бранця перевезли до Нової Каховки, а згодом – до захопленого відділку поліції в Чаплинці.

Слідчі задокументували кілька епізодів побиття потерпілого гумовими палицями співробітниками окупаційної поліції під час шикувань, профілактичних оглядів та обшуків камери.

Наприкінці лютого 2023 року один із нападників завдав полоненому кількох ударів палицею по голові, через що той втратив свідомість.

У Чаплинці українського військового утримували близько семи місяців у неналежних умовах без належного харчування, питної води, медичної допомоги та засобів гігієни.

У травні 2023 року його перемістили до Мелітополя, де він перебував до звільнення з полону під час обміну в лютому 2024 року.

Слід зауважити, що окупанти систематично нехтують правилами й звичаями ведення війни. Нещодавно українські військові виявили, що росіяни завели групу цивільних у газову трубу поблизу Куп'янська. Використовуючи дітей та людей похилого віку як прикриття, противник зміг вивести свій підрозділ із району бойових дій.

Водночас загарбники готують пропагандистські відео за участю мешканців тимчасово окупованих Олешок. За даними української розвідки, було перехоплено наказ командирам підрозділів, які блокують місто, організувати відповідні зйомки.