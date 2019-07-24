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      Ідей багато, – Рябошапка про перші кроки у разі призначення генпрокурором

      1206 Читать новость на русском
      Рябошапка назвав перші кроки у разі призначення генпрокурором
      Рябошапка назвав перші кроки у разі призначення генпрокурором / Скрін з відео

      Руслан Рябошапка поки єдиний відомий кандидат на посаду нового генерального прокурора. У разі призначення очільником ГПУ він планує почати роботу з кадрових рішень та змін у системі прокуратури.

      Рябошапка на конференції у Києві відзначив, що уявляє масштаб проблем у Генеральній прокуратурі. Наразі він є заступником керівника Офісу Президента.

      Важливо: Руслан Рябошапка може очолити Генеральну прокуратуру: що про нього відомо

      Чиновник додав, що розповість про першочергові кроки на посту глави ГПУ, коли відповідне подання про його призначення внесуть у парламент. Проте, він хотів би найперше розпочати з масштабних кадрових рішень в структурі прокуратури.

      Не має значення наскільки серйозними є проблеми в ГПУ. Ми прийшли, щоб ці проблеми вирішувати. Ми маємо величезний мандат довіри від людей якраз для того, щоб ці проблеми вирішувати... У нас є багато ідей, як можна змінити систему прокуратури,
      – наголосив Рябошапка.

      Що каже Рябошапка про Генпрокуратуру?

      Руслан Рябошапка зізнався, що таки обговорював з президентом Зеленським подання до парламенту своєї кандидатури на посаду глави ГПУ. Глава держави сам неодноразово пропонував йому очолити Генеральну прокуратуру. За словами чиновника, можливість, що він таки стане новим генпрокурором – 50%. Адже, окрім подання президента, потрібне і рішення парламенту.

      Загалом Рябошапка дотримується таких основних думок щодо ГПУ:

      • генерального прокурора необхідно змінити;
      • ГПУ має очолити не політик, а професіонал з вищою юридичною освітою і відповідним стажем роботи в правоохоронних органах;
      • найкраще ліквідувати Генеральну прокуратуру як орган, а її основну функцію – державне обвинувачення – передати Мін'юсту.
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський ГПУ Верховна Рада Руслан Рябошапка Офіс Президента
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