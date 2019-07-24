Ідей багато, – Рябошапка про перші кроки у разі призначення генпрокурором
Руслан Рябошапка поки єдиний відомий кандидат на посаду нового генерального прокурора. У разі призначення очільником ГПУ він планує почати роботу з кадрових рішень та змін у системі прокуратури.
Рябошапка на конференції у Києві відзначив, що уявляє масштаб проблем у Генеральній прокуратурі. Наразі він є заступником керівника Офісу Президента.
Важливо: Руслан Рябошапка може очолити Генеральну прокуратуру: що про нього відомо
Чиновник додав, що розповість про першочергові кроки на посту глави ГПУ, коли відповідне подання про його призначення внесуть у парламент. Проте, він хотів би найперше розпочати з масштабних кадрових рішень в структурі прокуратури.
Не має значення наскільки серйозними є проблеми в ГПУ. Ми прийшли, щоб ці проблеми вирішувати. Ми маємо величезний мандат довіри від людей якраз для того, щоб ці проблеми вирішувати... У нас є багато ідей, як можна змінити систему прокуратури,
– наголосив Рябошапка.
Що каже Рябошапка про Генпрокуратуру?
Руслан Рябошапка зізнався, що таки обговорював з президентом Зеленським подання до парламенту своєї кандидатури на посаду глави ГПУ. Глава держави сам неодноразово пропонував йому очолити Генеральну прокуратуру. За словами чиновника, можливість, що він таки стане новим генпрокурором – 50%. Адже, окрім подання президента, потрібне і рішення парламенту.
Загалом Рябошапка дотримується таких основних думок щодо ГПУ:
- генерального прокурора необхідно змінити;
- ГПУ має очолити не політик, а професіонал з вищою юридичною освітою і відповідним стажем роботи в правоохоронних органах;
- найкраще ліквідувати Генеральну прокуратуру як орган, а її основну функцію – державне обвинувачення – передати Мін'юсту.