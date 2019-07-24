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      На 50 відсотків, – Рябошапка про ймовірність стати генеральним прокурором

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      Рябошапка прокоментував чутки про своє генпрокурорство
      Рябошапка прокоментував чутки про своє генпрокурорство / znaj.ua

      Руслан Рябошапка, який зараз працює заступником керівника Офісу Президента Володимира Зеленського, зізнався, що обговорював із главою держави подання до парламенту своєї кандидатури на посаду глави ГПУ.

      Заступник керівника ОП Рябошапка брав участь у конференції "Нова антикорупційна стратегія для України: якою вона має бути?" у Києві. Там журналісти й запитали у нього щодо можливого призначення керівником ГПУ.

      Нагадаємо, кого Зеленський призначив на ключові посади – список

      "50%. Або так або ні", – лаконічно пояснив Рябошапка. І додав, що крім подання президента, потрібним є і рішення парламенту.

      Рябошапка зізнався, що раніше обговорював з президентом Зеленським можливість внесення подання до парламенту щодо свого призначення на посаду генпрокурора. Мовляв, глава держави сам неодноразово пропонував Рябошапці очолити Генеральну прокуратуру.

      Як я ставлюся до ініціатив президента? Я підтримую усі ініціативи президента,
      – дипломатично зазначив Руслан Рябошапка.

      Утім, він наголосив, що інших кандидатур на посаду голови ГПУ з президентом не обговорював.

      Сам президент Зеленський говорив про кандидатуру Рябошапки на пост глави ГПУ так: "Це один з варіантів, один з претендентів".

      Ще 11 червня Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення Луценка з посади голови ГПУ. Мовляв, генпрокурором не може бути людина, яка не має вищої юридичної освіти. Депутати ініціативу не підтримали.

      19 липня президент анонсував, що кандидатуру нового генпрокурора буде внесено на розгляд Ради вже після формування більшості в новообраному парламенті.

      Хто такий Руслан Рябошапка?Був одним з членів Національного агентства із запобігання корупції. Критикував попередню владу за провал антикорупційної реформи. Вчинив демарш із НАЗК та критикував його керівництво.

      Згодом Рябошапка став головним спеціалістом з правоохоронної та антикорупційної політики у передвиборчому штабі Зеленського.

      Після перемоги Зеленського на виборах президента Рябошапка очолив в його Офісі антикорупційний напрямок.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський ГПУ Руслан Рябошапка Офіс Президента
      Джерело: 24 канал
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