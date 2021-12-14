Ідея Росії не заслуговує на довіру, – Столтенберг про ракетний мораторій

У Кремлі заявили, що "можуть бути змушені" розмістити в Європі ядерні ракети середньої дальності. Однак така ідея абсолютно не заслуговує на довіру. У НАТО висловились проти.

Відповідну позицію озвучив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі. За його словами, багато років існувала заборона на всі ракети середньої дальності, поки Росія її не порушила.

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Заборона стосувалась розміщення ракет середньої дальності в Європі. Мовиться про договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, погоджений 1987 року. Тоді Росія порушила документ.

Пропозиція Росії щодо мораторію не викликає довіри, тому що у нас була заборона (на ракети середньої та меншої дальності – 24 канал), а вона цю заборону порушила,

– сказав Столтенберг.

Попри це, генсек НАТО запевнив про готовність і надалі вести діалог з Росією.

Що цьому передувало

Відповідну заяву зробив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков.

Він сказав, що у Москві бояться нібито нової ракетної кризи в Європі, а тому пропонують НАТО зробити нинішній односторонній мораторій Росії розміщення таких систем двостороннім.

Рябков додав, що Росія буде змушена розмістити ядерні ракети середньої дальності, якщо Захід не погодиться приєднатися до мораторію.

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