Ідея єдиної Європи ніколи не буде реалізована без участі України і Росії, – Волкер

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що формування образу єдиної Європи можливе лише за участю народів України і Росії.

Таку заяву він зробив на міжнародній конференції з питань європейської і трансатлантичної стійкості у Вільнюсі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ідея єдиної і вільної Європи ніколи не буде реалізована без участі України і Росії. І це не означає – поліцейської Росії, авторитарного Кремля, це означає – Росії як народу і держави. Вони теж повинні бути частиною процесу, інакше це ніколи не закінчиться, ми ніколи не будемо в безпеці,

– сказав Волкер.

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На його думку, те, де зараз перебуває Захід, "більше нагадує наполовину наповнену склянку, ніж наполовину порожню".

Волкер також наголосив на ухваленні Сполученими Штатами рішення щодо збільшення бюджету НАТО, чисельності військових у Європі, санкціях через анексію Криму Росією, введенні ембарго на зброю у Східній Україні, а також кроках із досягнення переговорів між Північною і Південною Кореями, місії в Афганістані, Сирії.

"М'яч почав віддалятися у правильному напрямку. Звичайно, є безліч речей, які ми могли б помітити і з іншого боку рівняння, але з'ясуймо, чого ми намагаємося досягти, і візьмімося за роботу", – закликав спецпредставник Держдепу.

До слова, напередодні Курт Волкер заявив, що говорити про скасування санкцій проти Росії можна буде лише після її згоди на імплементацію Мінських угод.