Штраф та позбавлення волі: які наслідки ігнорування повістки від ТЦК

Під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років можуть отримувати повістки різних типів. Водночас за їх ігнорування передбачена не лише відповідальність у вигляді штрафів, а й інші правові наслідки.

Про це розповіли у Харківському ТЦК та СП.

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Які наслідки ігнорування врученої повістки?

Належне вручення повістки – особисто під підпис або через поштову доставку – означає, що громадянин офіційно повідомлений про виклик і несе відповідальність у разі неявки.

У ТЦК та СП зазначили, що після такого вручення особа вважається належним чином попередженою про можливі наслідки ухилення, передбачені законодавством України, мовиться як про адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

За неявку за повісткою передбачено штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень, а також можливе оголошення в розшук.

У центрі комплектування наголосили, що регулярне ігнорування викликів загрожує правовими обмеженнями та кримінальним переслідуванням. Особливо суворо карається неявка за так званою "бойовою повісткою" – це кваліфікується як пряме ухилення від призову за мобілізацією і тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Як надсилають повістки у 2026 році?

В умовах воєнного стану повістки до ТЦК можуть вручати особисто або надсилати поштою. В обох випадках документ має статус офіційного виклику, який вимагає обов'язкової явки у визначений час.

Повістки сьогодні формуються або у вигляді паперового документа, виданого працівником ТЦК, або в електронній формі через державний реєстр військовозобов'язаних.

Повістку можуть надіслати поштою лише за адресою проживання, яку громадянин вказав під час оновлення своїх облікових даних. Якщо ж військовозобов'язаний не уточнив фактичне місце проживання, лист направлять за його офіційно зареєстрованим місцем проживання.

На те, щоб забрати рекомендований лист від ТЦК з поштового відділення, чоловікам надається три дні.

У разі надсилання повістки поштою, строк прибуття до ТЦК обчислюється від дати відправлення: до 7 днів у межах обласних центрів і до 10 днів для інших населених пунктів.

Кожен факт відправлення або особистого вручення документа фіксується в системі Оберіг. Громадянин, який отримав повістку, має прибути у вказане місце і строк.

Якщо ж з'явитися до ТЦК вчасно немає можливості, необхідно протягом трьох днів повідомити про причини відсутності. Поважними вважаються, зокрема, хвороба, надзвичайні ситуації природного чи воєнного характеру, смерть родичів та інші об'єктивні обставини.

У випадках, коли громадянина звинувачують у неявці за повісткою, якої він не отримував, слід надати офіційні підтвердження цього факту. За наявності відповідних документів таке порушення скасовується.