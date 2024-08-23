У Львові попрощалися із військовим з Маріуполя Ігорем Дубиком

У п'ятницю, 23 серпня, у Гарнізонному храмі Львова відбулося прощання з 60-річним військовим з Маріуполя Ігорем Дубиком. Чоловік загинув у листопаді 2023 року.

Захисника провели "живим коридором" та поховали на Марсовому полі, що на Личаківському кладовищі. Сотні маріупольців та львів’ян віддали шану й схилили голови перед подвигом Героя.

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Прощання з Ігорем Дубиком

Як розповіли у Маріупольській міські раді, Ігор Дубик народився і прожив все життя в Маріуполі. Він боронив рідне місто з самого початку російського вторгнення у 2014 році.

У складі "Азову" брав участь у звільненні Маріуполя та у Широкинській операції. Під час повномасштабного вторгнення одразу пішов до Маріупольського ТРО, щоб стати на захист України. Обороняв Маріуполь, після отримання важких поранень, опинився в госпіталі на території "Азовсталі",

– розповіли у раді.

Зокрема, Ігор пройшов полон в Оленівці та на території Росії. Після 200 днів полону він повернувся в Україну і вже за три місяці, не дочекавшись повного одужання, знову повернувся до побратимів. Загинув Ігор Дубик 11 листопада 2023 року.

Важливо! Раніше 24 Канал взяв інтерв'ю у дружини Ігоря Дубика – Оксани, яка після повномасштабного вторгнення переїхала до Львова і почала нову справу – відкрила квітковий магазин. Прочитати текст ви можете за посиланням.

Прощання з Ігорем Дубиком: дивіться фото