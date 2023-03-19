Перед смертю виніс побратимів з лігва ворога: неймовірна історія бойового медика Філімонова

У Харкові відбулось прощання з бойовим медиком, стрільцем Національної гвардії Ігорем Філімоновим. Бійцю був 31 рік. Захищав нашу державу від агресора він ще з 2014 року. Загинув під Бахмутом.

Схід України залишається найгарячішою ділянкою на всій лінії фронту, де щодня гинуть українські військові. Зокрема, на той світ відійшов на Бахмутському напрямку близько двох місяців тому бойовий медик Ігор Філімонов. Однак лише нещодавно результати ДНК підтвердили, що це справді він.

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Харків. Нагороди та перемоги

Зауважимо, що пан Ігор ще з 2014 року зі зброєю в руках захищав Україну та задля цього навіть залишив навчання у медичному вищому навчальному закладі. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, зі самого ранку він уже був у військкоматі.

24 лютого минулого року рано-вранці дружина Ігоря відвезла його у військкомат у Харкові. А о третій годині дня він із товаришами з військової частини 3017 Національної гвардії вже був на Окружній, за годину вони вступили в бій з російськими окупантами. Наступного дня ми з дружиною відвезли його підрозділу одяг, шкарпетки, перчатки – все, що тоді могли знайти у домі,

– розповів батько полеглого захисника Олег Філімонов.

Відомо, що підрозділ Ігоря на Салтівці палив танки загарбників, які намагалися прорватися до міста. Самому бійцю вдалося підірвати одну машину – цим він дуже пишався. За той бій Ігоря Філімонова нагородили орденом "За мужність" III ступеня.

Бахмут. Порятунок побратимів, героїчна загибель

До січня 2023 року військовий разом з побратимами частини звільняв та захищав Харківську область. Після Салтівки та передмість Харкова він пройшов Уди, Соснівку, Ветеринарне, Золочів, Козачу Лопань. За деокупацію останнього з перелічених населених пунктів Ігор отримав нагрудний знак "За відвагу у службі".

Зауважимо, що 3 січня військовий підрозділ Філімонова перекинули до Бахмутського району на Донеччині. Загинув він уже 15 січня.

Батько захисника розповів, що за декілька днів до цього, 13 січня, його син із товаришами зумів пройти в тил ворога та забрати звідти багато поранених бійців. Сам Ігор на собі витяг кількох людей.

14 січня захисник перебував у евакуаційному пункті. За 50 метрів від нього точився бій. Він витяг звідти пораненого командира сусідньої роти та надавав йому першу медичну допомогу.

Там вижив тільки один хлопець. Він розповів мені, що син відправив його до сусіднього будинку за препаратами. Коли він туди увійшов, пролунали вибухи – дві міни прилетіли прямо в те місце, де перебував мій син, лікар, санітари та поранені. Той хлопець каже, що коли вибіг, то побачив, що всі лежать, всього загинуло 10 людей. Вісьмох вдалося винести звідти одразу, а двох трохи згодом,

– сказав батько Філімонова.

Як він зазначив, тіла бійців були дуже сильно пошкоджені. Поруч стояла машина, яка спалахнула від вибуху. Також неподалік зірвався будинок із боєкомплектом.

Ігор Філімонов на фронті / світлини з фейсбуку бійця

Зауважимо! У червні 2022 року Ігор одружився з дівчиною, з якою навчався у школі, а потім ще у вузі. Пара планувала відгуляти весілля після перемоги.

24 Канал висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблого Ігоря Філімонова.

Історія командира, який врятував дивізіон, але віддав своє життя