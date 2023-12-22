Тесть заступника глави ЛОВА у рази дешевше купляв елітну землю під Львовом, – розслідування NGL

Журналісти виявили, що Ігор Кадикало займається покупкою земельних ділянок у престижному передмісті Львова. Він – один із найближчих родичів заступника глави Львівської ОВА Івана Собка.

Причому заявлена вартість земельних ділянок значно нижча за ринкову. Попри це, Ігор Кадикало вже витратив на їхню покупку понад два мільйони гривень. І це пристойна сума, якщо враховувати, що він – 65-річний український пенсіонер, котрий не мав справ з бізнесом.

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Купив ділянок на 11 мільйона гривень

Відомо, що тесть Івана Собка придбав собі 10 ділянок у Брюховичах. Їхня загальна площа – 0,66 га, а сукупна ринкова вартість – щонайменше 11 мільйонів гривень.

За даними журналістів-розслідувачів, серед найближчих родичів Івана Собка – заступника глави ЛОВА – не лише Ігор Кадикало витрачає кошти, яких не заробив. Найімовірніше, що ці гроші походять від самого 39-річного держслужбовця.



10 земельних ділянок, придбаних Ігорем Кадикалом / Карта NGL Media

Ігор Кадикало працює майстром

Мешкає Ігор Кадикало у Судовій Вишні та щоденно їздить до сусідніх Мостиськ. Після виходу на пенсію він вирішив роботу не покидати. Вже 10 років він працює у виробничому кооперативі "Мрія" майстром. Підприємство займається видобутком піску та гравію, а також виробництвом будматеріалів.

Як зазначив співзасновник кооперативу Зіновій Макаруха, заробітні плати співробітників підприємства залежать від його заробітку.

У нас ставки немає. Колись більша зарплата, колись менша,

– каже Макаруха.

Зауважимо, що станом на кінець 2022 року, згідно з фінансовими звітами, "Мрія" заборгувала співробітникам заробітну плату на 150 тисяч гривень. Крім того, попередні два роки були для неї збитковими.

Водночас у травні 2019 року Ігор Кадикало раптово розбагатів. Він почав вкладати гроші у землю у Брюховичах. Там якраз мешкає його донька зі своїм чоловіком Іваном Собком. У жовтні того ж року останній став заступником глави Львівської обласної державної адміністрації.

І за наступні чотири роки улюблений тесть, якого Собко називає "татом", придбав собі десять земельних ділянок у Брюховичах. Офіційно він на це витратив 2,04 мільйона гривень, що уп'ятеро менше за ринкову ціну.

Ігор Кадикало у різних власників придбав на вулиці Незалежності у Брюховичах сім ділянок. Причому кожна обійшлася у всього 48 тисяч гривень (по 8 тисяч гривень за сотку). Як зауважили розслідувачі, досить незвично консолідована позиція для п'яти різних власників цих ділянок.

Розслідувачі спробували оцінити земельні ділянки, скуплені Ігорем Кадикалом. Для цього вони посилалися на відкриті оголошення про продаж землі у Брюховичах. Так, одну з ділянок на вулиці Незалежності, яку він придбав за 48 тисяч гривень, раніше продавали за 28 тисяч доларів. Більше він виклав за три ділянки на престижнішій вулиці Курортній, орієнтовно по 70 тисяч гривень за сотку. Але реальні ціни на землю там сягають 456 тисяч гривень за ту саму сотку.