Помер Ігор Калинець: біографія видатного українця, який не прогнувся під радянську владу

28 червня у віці 85 років помер видатний поет, письменник, дисидент, багаторічний політв'язень радянських таборів Ігор Калинець. У його доробку 17 збірок поезії, численні прозові твори та публіцистичні статті.

Він Почесний доктор наук Львівського національного університету імені Івана Франка та Почесний громадянин Львова. 24 Канал розповідає про життя видатного українця. Дивіться також Який український поет двічі відмовився від громадянства СРСР та критикував владу Навчався на філолога у Львові Ігор Миронович Калинець народився 9 липня 1939 року. Він є уродженцем міста Ходорів, що нині на Львівщині.

Ще у школі він любив літературу. Його вчителька схвально оцінювала перші проби пера свого учня і навіть давала читати заборонених радянською владою авторів.

Школу Ігор Калинець закінчив у 1956 році зі срібною медаллю. Згодом він вступив на філологічний факультет Львівського університету.

Після закінчення, з 1961 по 1972 рік, працював у Львівському обласному державному архіві.

Радянська влада засудила за участь у дисидентстві

Хлопець брав участь у дисидентському русі. Через це 11 серпня 1972 року його засудили до 6 років ув'язнення суворого режиму у Пермських концтаборах.

Також його відправили на 3 роки у заслання, яке він відбував разом із дружиною Іриною Стасів-Калинець на Забайкаллі.

Радянські слідчі на 25 сторінках доводили, що нібито творчість Калинця "становлять велику загрозу існуванню радянської влади та монолітності СРСР".

В ув'язненні працював токарем і кочегаром. Мучився, але не каявся – і радий з того, бо чую, що лишився людиною. Поезія допомогла вистояти і в перший, і в другий періоди (ув'язнення та заслання). Зумів зберегти все написане,

– писав Ігор Калинець в автобіографічній примітці до збірки поезій "Пробуджена муза".

"Я націоналіст від народження"

До Львова йому вдалося повернутися у 1981 році та влаштуватися на роботу у Львівську наукову бібліотеку імені Стефаника.

З 1987 року брав участь у виданні самвидавного журналу "Євшан-зілля", а згодом став його редактором.

Пізніше Калинець працював у Міжнародному інституті освіти, культури та зв'язків з діаспорою при Львівському політехнічному інституті.

Я націоналіст від народження, я виріс у такому націоналістичному, патріотичному оточенні. І весь час для мене націоналістичний, бандерівський, партизанський рух, звичайно, був і є дуже близьким. Я хотів би, щоб була така партія, такого типу – ОУНівська,

– розповідав поет.

Творчий доробок та інша діяльність Ігоря Калинця

Творчість Калинця поділяють на хронологічно до ув'язнення та після. У його творчому доробку такі книги як "Вогонь Купала", "Пробуджена муза", "Невольнича муза", "Тринадцять аналогій". Останню у 1991 році, коли вона побачила світ, відзначили Державною премією імені Тараса Шевченка.

Є також у доробку Калинця вірші з циклу "Книжечка для Дзвінки", які школярі вивчають у школі. Це не єдине, що він писав для дітей – були також книжки з казками та поезіями "Казки зі Львова", "Про дівчинку і квіти", "Дурні казки", "Пан Ніхто: Довга казка", "Таке собі та інше", "Данка і Крак тощо.

Деякі його книги активно поширювалися у країнах із великою українською діаспорою, зокрема, у Казахстані, Канаді, США, Аргентині.

Мій час, однак, був поділеним на певні фази. 60-і роки до арешту 1972 року – це був період "пробудженої музи". Я тоді писав переважно для самвидаву, інколи мої твори потрапляли за кордон. Тобто це час певного бунтарства, митця в опорі. Якщо не митця, то, принаймні інтелігента. Наступний час моєї біографії – то час "невольничої музи". Я потрапив на дев'ять років в ув'язнення. Цей час має інший присмак, бо я хоч залишався у табірному опорі, але там вже були свої правила і особлива поведінка. І в поезії знайшовся інший спосіб, бо я зважав на цензуру, і в мене, в основному, превалюють підтексти. Аби не дати підстав знищити, конфіскувати те, що я написав… Третій період мого часу – це мовчанка. Я змовк як поет. 1981 року я вирішив більше не повертатися до поезії. Чому? Бо мені вже було нецікаво… Час мовчанки тривав до 1987 року. Ув'язався у громадське життя… Зрештою став письменником для дітей... Я мушу бути цікавим не тільки комусь, а перш за все собі… Звісно, я завжди був серед тих, хто боровся за незалежність України, і, незважаючи на свій пасивний стан, я духовно, серцем разом з молодими революціонерами, з нашими вояками,

– ділився Ігор Калинець.

За своє життя він став:

кавалером орденів Князя Ярослава Мудрого (2008) і Свободи (2009),

лауреатом премії імені Івана Франка (1977), лауреатом Державної премії України імені Тараса Шевченка (1992), премії імені Василя Стуса (1992), Міжнародної літературної премії імені Григорія Сковороди (2017).

народним поетом України (2022).

Цікавим фактом із життя Калинця є те, що він разом із дружиною знайшов могилу поета Богдана-Ігоря Антонича у Львові, який був його улюбленим поетом.