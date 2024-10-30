Навіки в строю: на Донеччині загинув військовослужбовець із Прикарпаття Ігор Прокопів

Україна продовжує втрачати своїх кращих синів та дочок. На війні загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Ігор Прокопів.

Його життя обірвалося поблизу села Новоселидівка Покровського району. Про втрату повідомили на Facebook-сторінці сторінці Коршівської громади.

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Що відомо про загибель Ігоря Прокопіва

Ігор Прокопів народився у 1971 році в селі Лісках, проте проживав у Казанові, що на Прикарпатті. Він виконував обов’язки стрільця-санітара у механізованому відділенні механізованого батальйону однієї з військових частин.

Його життя обірвалося 26 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Новоселидівка Покровського району Донецької області.

Нехай світлий, добрий спомин про захисника України назавжди залишиться в наших серцях та спогадах. Щирі співчуття рідним, близьким, друзям, побратимам Героя! Вічна пам’ять та слава Герою,

– йдеться у повідомленні Корошівської громади.

Ігор Прокопів / Фото Корошівської громади

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!