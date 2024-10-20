Ексмер Владивостока, якого засудили на 15 років за корупцію, їде воювати в Україну

Колишній мер російського Владивостока Ігорь Пушкарьов їде на війну в Україну. Його засуджували на 15 років через корупцію у 2019 році.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Це вже другий випадок, коли засуджений російський мер Владивостока відправляється воювати проти нашої держави, передає 24 Канал.

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Що відомо про відправлення ексмера Владивостока на війну

Російські пропагандисти розповіли, що інформацію про відправлення Ігоря Пушкарьова на фронт повідомив його адвокат Руслан Омельченко. За словами росіянина, ексмер Владивостока підписав контракт із Міністерством оборони Росії, після чого він вирушить на війну.

Наразі інших подробиць, як от, де саме служитиме колишній міський голова Владивостока, поки що немає.

У 2019 році колишній мер Владивостока Ігорь Пушкарьов був засуджений за хабарництво в особливо великих розмірах, зловживання владою та комерційний підкуп. Суд засудив його до 15 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

За даними росЗМІ, за час перебування на посаді мера з 2009 по 2015 рік Пушкарьов отримав хабарів на загальну суму 75 мільйонів рублів (32 мільйони гривень). Крім того, суд встановив, що його родичі отримали від незаконної діяльності Пушкарьова 471,7 мільйона рублів (202 мільйони гривень).

Цікаво, що Пушкарьов – це другий колишній мер Владивостока, який вирушить на війну в Україну. Так, у грудні 2023 року на фронт вирушив Олег Гуменюк, який працював мером Владивостока з квітня 2019 року по травень 2021 року. Його засудили на 12 років у справі про хабарництво.