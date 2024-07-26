Захищав скандальних осіб: хто став адвокатом підозрюваного у вбивстві Фаріон

26 липня у Львові обирають запобіжний захід ймовірному вбивці Ірини Фаріон. Засідання розпочалося на кілька годин пізніше, оскільки суд очікував на прибуття приватного адвоката 18-річного підозрюваного.

Ним виявився Ігор Сулима, який неодноразово брався захищати людей, яких звинувачували у держзраді. Зокрема, проросійського пропагандиста, блогера та фігуранта бази "Миротворець" Руслана Коцабу.

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Хто захищає ймовірного вбивцю Фаріон

У 2015 році Коцабу звинуватили у державній зраді та перешкоджанні діяльності Збройних сил України. У 2016 році пропагандиста спершу визнали винним, а потім Апеляційний суд області повністю виправдав зрадника та визнав його невинним. Адвокатом Коцаби був Сулима. Крім того, захистом чоловіка займалася скандальна юристка Тетяна Монтян.

На рахунку цього чоловіка ще з десяток справ, в яких він виступав на захист підозрюваних у колаборантстві.

Зокрема, у 2024 році він захищав Світлану Царьову, яку звинуватили у злочині проти основ нацбезпеки України та колабораційній діяльності.

"Захищаю право, а не вбивство"

У коментарі телеканалу НТА Сулима пояснив своє рішення стати адвокатом підозрюваного у вбивстві Фаріон.

Кожна людина має право на захист, його вина ще не доведена, він тільки підозрюваний, навіть не обвинувачений. І питання в тому, він це чи не він, це вже буде доводити суд, а на даний час, я захищаю право. В мене робота така, захищати людей, незважаючи на те, хто вони,

– сказав чоловік.

Нагадаємо, що 25 липня у Дніпрі було затримано 18-річного хлопця, який міг скоїти вбивство Ірини Фаріон.