Спійманий "на гарячому": СБУ затримала головного тюремника Західного регіону

СБУ та ДБР затримали начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Ігоря Тимочка. Його вдалося впіймати під час отримання хабаря.

Тимочка підозрюють в отриманні хабарів від підприємців, які працюють у виправних установах. Про це повідомляє ZAXID.NET.

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Що відомо про затримання Тимочка

Згідно з інформацією видання, Тимочка затримали 19 вересня "на гарячому" під час отримання хабаря в розмірі 2 тисяч євро. Цю інформацію підтвердили правоохоронні органи. Для Тимочка готують офіційну підозру та обрання запобіжного заходу.

Відомо, що 52-річний Ігор Тимочко очолює Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань з листопада 2022 року.

Перед призначенням він деякий час працював заступником начальника з питань стратегічного розвитку Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань.

До того Тимочко був заступником начальника Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства.

У 2020 році він балотувався до Івано-Франківської облради від партії "Слуга народу", але не зміг пройти.

Цікавим є те, що Тимочко замінив на посаді колишнього головного тюремника Львова Михайла Дзюдзя, який був засуджений до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна за хабарництво.