Присвятили життя студентам та біології: що відомо про науковців, яких убила Росія у Києві

У Києві 1 січня внаслідок атаки російськими безпілотниками загинуло подружжя науковців Олеся Сокур та Ігор Зима. Вони працювали в Навчально-науковому центрі "Інститут біології та медицини" КНУ імені Тараса Шевченка, де викладали та проводили дослідження у біології.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал "УП. Життя".

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Чим займалося подружжя науковців у галузі біології

Спогадами про загибле подружжя поділився їхній колега і друг – професор "Інституту біології та медицини", доктор біологічних наук Микола Макарчук. Він розповів, що познайомився з Ігорем Зимою в КНУ ще наприкінці 1970-х років, коли ще вони були студентами.

Спілкування між ними зав'язалося з самого початку, адже вони обидва навчалися та проводили наукову діяльність на катедрі фізіології людини та тварини.

Ми обидва хотіли досліджувати вищу нервову діяльність – те, що зараз називають поведінкою, когнітивною та розумовою діяльністю,

– пригадав Микола Марчук.

Ігор Зима разом із Миколою Макарчуком починали спільні наукові дослідження з вивчення щурів. У своїй роботі науковці використовували складні для того часу методи – вводили в мозок тварин електроди та використовували одні з найкращих стереотаксичних приладів, які виготовляли в Інституті фізіології імені О. О. Богомольця.

Колегам вдавалося скеровувати електроди у визначені частини головного мозку та досліджувати їх.

"Ми займалися дослідженням структури, яка є надзвичайно важливою і тепер – це мигдалина головного мозку. Поступово дійшли до вивчення того, як запахи діють на електричну активність мозку щура", – поділився Микола Макарчук.

Уже за 10 – 15 років наукова діяльність Миколи Марчука та Ігоря Зими переросла в дослідження, які проводили на людях без прямого проникнення в тіло. Спершу вчені вивчали реакції головного мозку людини на дію запаху, а згодом – вплив на сприйняття стресових факторів та емоційної поведінки.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка розповіли, що Ігор Зима присвятив понад 50 років свого життя навчальному закладу, де він зробив значний внесок у розвиток нейрофізіології. За час роботи в університеті Зима став автором понад 360 наукових і методичних публікацій.

Микола Марчук додав, що надалі Ігор Зима продовжував вивчати сприйняття мозком різної палітри подразників, як-от виразів обличчя та мови. Ці дослідження ввійшли до документального фільму "Код нації", у створенні якого науковець узяв участь.

Дружина Ігоря Зими Олеся Сокур була біохімікинею і також працювала в "Інституті біології та медицини". Там подружжя й познайомилося. Жінка очолювала Науково-дослідницьку лабораторію фізико-хімічної біології.

Докторка біологічних наук вивчала процеси, пов’язані з патологіями шлунково-кишкового тракту. Вона також певний час була заступницею директора ННЦ "Інститут біології та медицини" з наукової роботи.

Олеся Сокур досягла значних успіхів протягом своєї наукової кар'єри, в тому числі під час роботи в Інституті клінічної радіології Наукового центру радіаційної медицини Академії медичних наук України. Саме в цій установі вона успішно захистила кандидатську дисертацію, присвячену антиоксидантним системам у регіонах, що зазнали впливу Чорнобильської катастрофи.

Маючи майже 200 публікацій, Сокур здобула значне визнання наукової спільноти, що підкреслює її значний внесок у розвиток біохімії.

Як пригадують студенти загибле подружжя Зими та Сокур

Микола Марчук також розповів, що Ігор Зима проводив лекції в інституті з невеликого курсу з електрофізіології. Близько 5 років тому науковець захистив докторську дисертацію і перейшов на посаду доцента, де проявив себе як викладач.

Зима викладав курси, які вивчають біологічні основи функціонування мозку та розлади, що впливають на цей важливий орган, для студентів, які спеціалізуються в галузі медицини та нейропсихології.

Його студенти дуже поважали та любили. Особливо відчувалося, що курси він читає на основі не лише теоретичних знань, а й експериментальної та життєвої практики. Студенти позитивно це сприймали, адже відчували, що викладач не розповідає про якісь теоретичні моменти, а переживає їх практично,

– стверджує Микола Макарчук.

Викладач Київської школи економіки Андрій Чернінський, який здобував освіту, а згодом і працював в КНУ Шевченка, розповів, що Ігор Зима був керівником його дипломів, а також натхненником та співкерівником кандидатської.

"Я прийшов до його лабораторії ще на другому курсі, бо зацікавився можливістю вивчати активність мозку людей, чим частково займаюся і досі. Наш колектив був справжньою робочою сім'єю, ядром якої був Ігор Григорович", – поділився Андрій Чернінський.

А колишній студент "Інституту біології та медицини" Юрій Гаврилечко назвав Ігоря Зиму "вченим світового рівня", який ще 30 років тому був знаним фахівцем у галузі нейробіології та популяризатором науки.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих київських науковців Ігоря Зими та Олесі Сокур після ворожої атаки 1 січня.