"Іх там нєт": на Росії заявили, що у них немає олігархів

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков 26 березня заявив, що у Росії немає олігархів. Таким чином Кремль спробував дорікнути президенту США Джозефу Байдену, але вкотре лише висміяв сам себе.

Одіозну заяву Пєскова поширили російські ЗМІ. 24 канал передає деталі.

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Олігархів на Росії "нєт"

Жорсткі санкції Заходу змусили простих росіян битись за цукор і папір А4. Тим часом російські олігархи намагаються хоч якось врятувати своє становище і вивезти з уже майже повністю ізольованої країни-терористки все награбоване.

Нещодавно у своєму виступі президент США Джозеф Байден заявив, що жорсткі санкції Заходу "забрали у російських олігархів все". Кремль у відповідь зміг лише витиснути чергову абсурдну і кумедну репліку:

Очевидно, президент США не розуміє, що це не олігархи. Олігарх – це бізнесмен, який добрався до влади, а єдиний олігарх, який останнім часом добрався до влади – це Трамп. У нас, мабуть, останнім таким олігархом був Ходоровський,

– виригнув Пєсков.

За словами підстилки Путіна, за всі яхти, літаки і маєтки "російських бізнесменів" були сплачені податки, "коштом яких розвивались західні економіки". Прессекретар очільника рашистів разом з тим назвав всіх російських підсанкційних мільярдерів "абсолютно чесними законними підприємцями", а США буцімто своїми обмеженнями "пограбували їх, як у часи Дикого Заходу".

Коментувати тут, загалом, нічого. Одним словом – завіса, бажано залізна і щільна.

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