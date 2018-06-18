Ихтамнет: росіянина, який був у лавах окупантів на Донбасі, відправили за ґрати

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою громадянину Російської Федерації Ігорю Кімаковському, який воював на боці бойовиків так званої "ДНР" на окупованих територіях Донбасу.

Про це у своєму Facebook повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

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Росіянина було взято під варту безпосередньо в залі суду.

Кімаковський – колишній викладач Санкт-Петербурзького аграрного університету. Українські прикордонники затримали його в Березовому Донецької області. На блокпосту обвинувачений пред'явив їм посвідчення "снайпера ДНР" на ім'я Артема Сергєєва, при собі у нього був пістолет Макарова. Особистість Кімаковского прикордонники встановили після проведення обшуку в його автомобілі з російськими номерами,

– нагадала Лариса Сарган.

Росіянину, який воював на боці окупантів, загрожує звинувачення одразу за кількома статтями, серед яких посягання на територіальну цілісність України, планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, незаконне поводження зі зброєю та інші.

Деякі з цих статей передбачають до 15 років за ґратами.

18 травня Кімаковського відпустили з-під варти нібито через незадовільний стан здоров’я і потребу в лікуванні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Ігор Кімаковський був одним з тих, хто відмовився повертатися в Росію в рамках масштабного обміну полоненими у грудні 2017 року.