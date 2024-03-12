Двигун спалахнув під час розвороту: з'явилися кадри останніх хвилин польоту російського Іл-76

У Росії все більше проблем з авіацією через війну, що вона розв'язала проти України. Зокрема, на території Іванівської області впав літак Іл-76.

У вівторок, 12 березня, близько 12:30 за київським часом про це стало відомо від ЗМІ. Згодом телеграм-канали поширили відео, на якому видно загорання та падіння цього авіасудна ворога, – інформує 24 Канал.

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Кадри падіння Іл-76 в Іванівській області

На борту Іл-76 був екіпаж з 15 осіб, про що заявили в міноборони ворожої держави. Приземлився палаючий літак на території кладовища в районі села Богородське, що неподалік від аеродрому.

Як зазначають телеграм-канали і у Кремль, судно здійснювало навчальний політ, злетівши з аеродрому "Північний. Воно пробуло в повітрі кілька хвилин, і, ймовірно, саме під час розвороту в літака загорівся двигун.

Сміємо припустити, що пілот намагався долетіти до аеродрому. Однак коли зрозумів, що не зможе цього зробити, став відводити Іл-76 від житлових забудов. Так судно й приземлилось у районі кладовища.

Цвинтар в районі Богородського, де розбився Іл-76: дивіться на карті від Google maps

Не перший літак, що невдало приземляється

Москва активно використовує літаки Іл-76 у війні проти України. Водночас слід згадати, що 30 серпня 2023 року внаслідок атаки українських дронів на військовий аеродром в Псковській області було знищено чотири військово-транспортні літаки Іл-76. Ще кілька авіасуден нашим дронам вдалось пошкодити.

14 січня 2024 року над акваторією Азовського моря Україна ліквідувала літак А-50 російських загарбників. Аналітики це назвали однією з найбільших втрат для ворожої авіації від початку повномасштабного вторгнення. Також важливо, що у той самий період наші оборонці пошкодили бомбардувальник Іл-22.

Іванівська область, у межах якої розташоване село Богородське, простягається на північний схід від Московської області. До кордону з Україною це близько тисячі кілометрів. Не виключено, що загоряння двигуна в цьому літаку є наслідком санкцій, накладений Заходом на авіаційну галузь Росії.

Додамо, що 14 січня 2024 року російський літак Іл-76 впав на території Бєлгородської області. Згодом у Кремлі заявили, що на його борту були українські військовополонені. У Києві поставили під сумнів заяву Кремля та наголосили на важливості міжнародного розслідування.