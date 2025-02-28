Засновник київського ресторану "Пян-Се" та боєць РДК Ілля Богданов вийшов на зв'язок

Засновника київського ресторану "Пян-Се" та бійця РДК Іллю Богданова вважали зниклим безвісти. Однак, 28 лютого чоловік вийшов на зв'язок.

Він заявив, що "живий та здоровий". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Іллі Богданова.

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Що заявив Богданов

У своїх соцмережах Богданов написав, що з ним усе гаразд. Однак, зазначив, що його знову "замовляли з Росії на ліквідацію".

Ілля Богданов вийшов на зв'язок / Допис Богданова у Facebook

Зазначимо, що раніше "Суспільному" поліція повідомила, що отримала звернення про зникнення Іллі Богданова у листопаді 2024 року.

Що відомо про Іллю Богданова

Ілля Богданов народився у 1988 році у Владивостоці. Як він повідомляв, у підлітковому віці був пов'язаний з російським націоналістичним рухом. Богданов брав участь у військовій операції на території Дагестану, згодом перевівся у прикордонне управління ФСБ по Приморському краю.

Після початку війни на сході України у 2014 році чоловік перейшов на українську сторону та долучився до добровольчого батальйону Національної гвардії України "Донбас". Окрім цього, згодом у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" брав участь у боях за Іловайськ та Донецький аеропорт.

У час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Богданов обороняв Київ. Однак, наприкінці березня 2022 року дістав поранення та після одужання долучився до Російського добровольчого корпусу.

Варто зазначити, що за час його перебування на території України повідомлялося про кілька спроб викрадення та вбивства.